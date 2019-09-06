كرة طائرة – ناشئات مصر يتغلبن على بورتوريكو في بطولة العالم

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 - 00:45

كتب : محمد سمير

منتخب مصر ناشئات الطائرة

تغلب منتخب مصر على نظيره بورتريكو بنتيجة 3-1 في إطار الجولة الأولى من بطولة العالم للناشئات.

وأقيمت المباراة مساء يوم الخميس على ملعب صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 26-24 و20-25 و30-28 و25-21 .

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ويلعب المنتخب المصري الجمعة مع الكاميرون في المباراة الثانية في البطولة.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى بجوار الكاميرون وبورتريكو والصين والبرازيل.

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