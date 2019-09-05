رسميا - الجونة يضم ناشئ الزمالك

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 23:27

كتب : FilGoal

أحمد حمدي - الزمالك - الجونة - عمر صلاح

أعلن نادي الجونة تعاقده مع أحمد أباظة، لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب أباظة ضمن صفوف الجونة معارا خلال الموسم الماضي قبل أن ينضم بشكل نهائي لصفوف الفريق.

ويستعد نادي الجونة لمواجهة مصر المقاصة يوم 7 سبتمبر الحالي في افتتاح النسخة الأولى من دورة الجونة الودية.

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أباظة صاحب الـ22 عاما كان لاعبا في ناشئي الأهلي قبل أن ينتقل إلى الزمالك في صيف 2016.

لكنه لم يلعب أي مباراة مع الجونة الموسم الماضي.

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