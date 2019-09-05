خاص نهائي الكأس – وليد عبد اللطيف لـ في الجول: ما حدث من الزمالك ضد الاتحاد سيقتل بيراميدز

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 21:42

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - بيراميدز

يؤمن وليد صلاح عبد اللطيف مهاجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض الأقرب للفوز على بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل واصفا حدوث ذلك بـ"الأمر الطبيعي"

وقال وليد صلاح عبد اللطيف لـFilGoalcom: "لا يوجد أي شيء اسمه العب على مصيد التسلل بل التمركز السليم هو الذي سيحل كل شيء وأرى أن إجابة التساؤلات في المباراة ستكون في وسط الملعب"

وعن الصعوبة التي سيلاقيها الزمالك قال: "السرعات الكبيرة للاعبي بيراميدز وخبرات الكثير من لاعبيه مثل عمر جابر وإيريك تراوري وجون أنتوي وعبد الله السعيد"

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أما عن الصعوبات التي ستواجه بيراميدز أوضح "الزمالك في المباراتين الأخيرتين الأداء تطور كثيرا والضغط العالي زاد بنسبة كبيرة والارتداد السريع من الهجوم للدفاع كان مميزا لدرجة أن الاتحاد السكندري لم يعرف ماذا يفعل"

وأكمل "الخط الهجومي في الزمالك أصبح أكثر شراسة وقوة ولو كان هناك مزيد من التوفيق لخرجت المباراة بأربعة أو خمسة أهداف لصالح الزمالك"

وعن التشكيل الأقرب لكلا الفريقين قال وليد صلاح عبد اللطيف: "مصطفى محمد يجب أن يبدأ مع محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، لكن أوباما عليه مراجعة نفسه قليلا فأدائه ليس ثابتا في الفترة الأخيرة"

وأتم "أما في بيراميدز فعبد الله السعيد يجب أن يكون أساسيا ولكن كمشجع للزمالك أتمنى ألا يبدأ المباراة".

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