تصفيات اليورو بالفيديو – إيطاليا تُحبط مفاجأة أرمينيا بثلاثية

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 21:20

كتب : FilGoal

أندريا بيلوتي يحتفل بهدفه لإيطاليا أمام أرمينيا

كاد منتخب أرمينيا يفجر مفاجأة مدوية اليوم الخميس أمام إيطاليا لكن رجال المدرب روبرتو مانشيني أتموا المهمة بنجاح وأحبطوا أي شيء غير سار.

وتغلب منتخب إيطاليا على مضيفه أرمينيا بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما في خامس جولات التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والتي أقيمت في ملعب فازجين سارجسيان روبيبليكان.

افتتح منتخب أرمينيا أهداف المباراة في الدقيقة 11 عن طريق ألكسندر كارابيتيان.

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وأدرك أندريا بيلوتي التعادل للأتزوري في الدقيقة 28 قبل أن يسجل لورينز بيلليجريني الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 80 سجل آرام هايرابتيان لاعب أرمينيا هدفا لصالح إيطاليا بالخطأ في مرماه.

وشهدت المباراة طرد للاعب أرمينيا ألكسندر كارابيتيان في الدقيقة 45 بعد حصوله على إنذارين.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب إيطاليا إلى 15 نقطة يحتل بهم صدارة المجموعة 12 بفارق ست نقاط كاملة عن ملاحقه فنلندا وللأخير لقاء أقل.

أما منتخب أرمينيا فتجمد رصيده عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويتأهل أصحاب أول مركزين في المجموعة مباشرة إلى يورو 2020.

ويلاقي منتخب إيطاليا نظيره فنلندا يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة بينما يلتقي منتخب أرمينيا مع البوسنة والهرسك في اليوم ذاته.

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