خاص الإسماعيلي يتسلم بطاقة بيكيتي

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 20:56

كتب : ياسر الشريف

بيكيتي سيلفا لاعب غينيا بيساو

تسلم نادي الإسماعيلي البطاقة الدولية لـ بيكيتي سيلفا لاعب وسط الدراويش الجديد.

الإسماعيلي طلب في وقت سابق من الاتحاد السعودي الحصول على بطاقة بيكيتي الذي كان يلعب في صفوف الشعلة، وهو ما حدث.

مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي كشف لـFilGoal.com وصول بطاقة بيكيتي و"اللاعب أصبح جاهزا للمشاركة أمام أهلي بنغازي في البطولة العربية.

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ويلعب الإسماعيلي أمام أهلي بنغازي الليبي في الـ 13 من شهر سبتمبر الحالي في البطولة العربية.

بيكيتي سيلفا لفت إليه الأنظار بعد مستواه المتميز الذي قدمه مع غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، ويمتد تعاقده مع الدراويش حتى عام 2022.

صاحب الـ26 عاما سبق له اللعب لأندية سبورتنج براجا، وجيل فيسنتي وماريتيمو البرتغالية.

وسبق لبيكيتي اللعب لمنتخب البرتغال تحت 20 عاما، قبل أن يفضل اللعب لمنتخب بلده الأصلي الأول بداية من 2015.

وعلى الجانب الآخر لا يزال الإسماعيلي في انتظار تحديد العراقي همام طارق لموعد وصوله للانضمام لتدريبات الدراويش.

الإسماعيلي تعاقد مع العراقي همام لمدة 3 مواسم وحتى الآن لم ينضم لتدريبات الدراويش بسبب تواجده مع منتخب العراق.

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