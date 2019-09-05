خاص بطل في الجول – فقد ذراعيه صعقا حُبا في الكرة فـ"حلق بأجنحته في السماء"

الخميس، 05 سبتمبر 2019 - 19:52

كتب : حسام نور الدين

إبراهيم محمد محيسن - تصوير: إبراهيم رياض

في الخامسة من عمره فقد ذراعيه صعقا حُبا في كرة القدم. في السادسة من عمره عاد لممارستها من جديد لأنه "لا أتخيل حياتي بدونها".. أهلا بكم مع البطل إبراهيم محمد.

بطلنا اليوم هو الطفل إبراهيم محمد محيسن، الذي حارب كوابيس طفولته بالرسم وكرة القدم.

أخبار متعلقة

اختطاف نيمار بطل في الجول – سر جون أنتوي والأهلي: مهاجم متكامل فيه عيب أو اثنين مايكل جاكسون والكرة نجيب محفوظ.. كلمات الأديب التي رسمت ارتباطا خاصا بكرة القدم

في البداية، قدم الصحفي المصري إبراهيم رياض المهتم بسرد القصص الإنسانية، قصة الطفل إبراهيم، ومنها تواصل FilGoal.com مع الصحفي الذي لم يبخل علينا بمعلوماته عن الطفل وجعلنا نتواصل مع بطلنا، إبراهيم محمد محيسن.

"لا أتخيل حياتي دون كرة القدم. تعلقي بها يزداد يوما بعد آخر. أشعر أنها ستصالحني يوما ما على ما فقدته بسببها"، هكذا بدأ إبراهيم محمد حديثه معنا.

فماذا فقد؟

كان إبراهيم محمد يُداعب الكرة في شوارع مدينة بلبيس في محافظة الشرقية، عندما كان في الخامسة من عمره.

الكرة ابتعدت عن إبراهيم لتدخل في كشك كهربائي مفتوح، وببراءة تامة لم يقف أمام ذلك، ليدخل الكشك لاستعادة الكرة ولكنه صُعق بالكهرباء.

صعقة استوجب بسببها بتر ذراعي الطفل إبراهيم.

عانى كثيرا رفقة أسرته البسيطة من التنقل بين المستشفيات أولا، ثم بين المدراس بعد أن رُفض عدة مرات.

محاربة الكابوس

لم يقف خائفا وصامتا أمام كوابيسه ليقرر محاربتها. محاربة بالرسم وكرة القدم.

تدرب إبراهيم على الرسم بقدميه مثلما واصل تدربه بكرة القدم.

في السادسة من عمره، تنقل بين فرق كفر أيوب (التابع لـ بلبيس) ومركز شباب السعدات ومركز شباب بني عمارة.

وعن تلك الفترة، قال إبراهيم محمد: "خلال الفترة الماضية لم أتوقف أبدا عن اللعب في ملاعب الخماسي".

وأضاف "لم أنتظم بشكل كامل في التدريبات مع فرق بمركز الشباب، ولكنني لم أتوقف أبدا. لا أتخيل حياتي بدون كرة قدم".

وواصل "أحب اللعب كمهاجم لأنني أعشق التسجيل بالرأس. أشعر أنني أملك أجنحة تجعلني أطير في السماء".

كأي طفل مصري، يعشق إبراهيم، محمد صلاح ويريد ممارسة الكرة مثل ويأمل "الحصول على لقب فخر الشرقية".

وأكمل "أعشق محمد صلاح والأهلي وأحلم بزيارة نجومي المفضلين في المارد الأحمر".

من يريد مقابلته؟ أجاب "محمد الشناوي وصالح جمعة ورمضان صبحي".

وأتم "أخطط لإتقان الرسم بشكل أفضل ورسم وجه محمد صلاح ورمضان صبحي".

هو بطل.. وقصته مستمرة

طالع أيضا

مسرحة اختطاف نيمار

تحديد ملعب نهائي كأس مصر

أزارو يتحدث عن الأهلي ومنتخب المغرب

ابدأوا المشوار ورؤوسكم مرفوعة.. كوبر يخضع أمام فلسطين

بيل يرد لأول مرة عن أزمته مع ريال مدريد

الجانب الآخر من كرة القدم

قصة انسانية كرة القدم الأهلي محمد صلاح

نرشح لكم

أخر الأخبار

نهائي الكأس – وليد عبد اللطيف لـ في الجول: ما حدث من الزمالك ضد الاتحاد سيقتل بيراميدز 16 دقيقة | مصر
ماتيتش عن عدم منافسة يونايتد على الدوري: سولشاير المسؤول 29 دقيقة | أوروبا
تصفيات اليورو بالفيديو – إيطاليا تُحبط مفاجأة أرمينيا بثلاثية 38 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي يتسلم بطاقة بيكيتي ساعة | مصر
بطل في الجول – فقد ذراعيه صعقا حُبا في الكرة فـ"حلق بأجنحته في السماء" 2 ساعة | مصر
مران الأهلي – طلب خاص من فايلر لصانع اللعب والمدافعين.. وكيفية استغلال ثغرات الخصم 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 2 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك