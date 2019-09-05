في الخامسة من عمره فقد ذراعيه صعقا حُبا في كرة القدم. في السادسة من عمره عاد لممارستها من جديد لأنه "لا أتخيل حياتي بدونها".. أهلا بكم مع البطل إبراهيم محمد.

بطلنا اليوم هو الطفل إبراهيم محمد محيسن، الذي حارب كوابيس طفولته بالرسم وكرة القدم.

في البداية، قدم الصحفي المصري إبراهيم رياض المهتم بسرد القصص الإنسانية، قصة الطفل إبراهيم، ومنها تواصل FilGoal.com مع الصحفي الذي لم يبخل علينا بمعلوماته عن الطفل وجعلنا نتواصل مع بطلنا، إبراهيم محمد محيسن.

"لا أتخيل حياتي دون كرة القدم. تعلقي بها يزداد يوما بعد آخر. أشعر أنها ستصالحني يوما ما على ما فقدته بسببها"، هكذا بدأ إبراهيم محمد حديثه معنا.

فماذا فقد؟

كان إبراهيم محمد يُداعب الكرة في شوارع مدينة بلبيس في محافظة الشرقية، عندما كان في الخامسة من عمره.

الكرة ابتعدت عن إبراهيم لتدخل في كشك كهربائي مفتوح، وببراءة تامة لم يقف أمام ذلك، ليدخل الكشك لاستعادة الكرة ولكنه صُعق بالكهرباء.

صعقة استوجب بسببها بتر ذراعي الطفل إبراهيم.

عانى كثيرا رفقة أسرته البسيطة من التنقل بين المستشفيات أولا، ثم بين المدراس بعد أن رُفض عدة مرات.

محاربة الكابوس

لم يقف خائفا وصامتا أمام كوابيسه ليقرر محاربتها. محاربة بالرسم وكرة القدم.

تدرب إبراهيم على الرسم بقدميه مثلما واصل تدربه بكرة القدم.

في السادسة من عمره، تنقل بين فرق كفر أيوب (التابع لـ بلبيس) ومركز شباب السعدات ومركز شباب بني عمارة.

وعن تلك الفترة، قال إبراهيم محمد: "خلال الفترة الماضية لم أتوقف أبدا عن اللعب في ملاعب الخماسي".

وأضاف "لم أنتظم بشكل كامل في التدريبات مع فرق بمركز الشباب، ولكنني لم أتوقف أبدا. لا أتخيل حياتي بدون كرة قدم".

وواصل "أحب اللعب كمهاجم لأنني أعشق التسجيل بالرأس. أشعر أنني أملك أجنحة تجعلني أطير في السماء".

كأي طفل مصري، يعشق إبراهيم، محمد صلاح ويريد ممارسة الكرة مثل ويأمل "الحصول على لقب فخر الشرقية".

وأكمل "أعشق محمد صلاح والأهلي وأحلم بزيارة نجومي المفضلين في المارد الأحمر".

من يريد مقابلته؟ أجاب "محمد الشناوي وصالح جمعة ورمضان صبحي".

وأتم "أخطط لإتقان الرسم بشكل أفضل ورسم وجه محمد صلاح ورمضان صبحي".

هو بطل.. وقصته مستمرة

طالع أيضا

مسرحة اختطاف نيمار

تحديد ملعب نهائي كأس مصر

أزارو يتحدث عن الأهلي ومنتخب المغرب

ابدأوا المشوار ورؤوسكم مرفوعة.. كوبر يخضع أمام فلسطين

بيل يرد لأول مرة عن أزمته مع ريال مدريد

الجانب الآخر من كرة القدم