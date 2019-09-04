تصفيات إفريقيا لـكاس العالم – 6 محترفين في الدوري المصري ومحمد معروف في حصاد اليوم الأول

في اليوم الأول لتصفيات إفريقيا لكأس العالم، شارك 7 محترفين في الدوري المصري مع منتخبات بلادهم، فيما أدار محمد معروف الحكم الدولي المصري أحد المباريات.

وجاءت مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول لتصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر كالتالي:

إثيوبيا وليسوتو

تعادل منتخب إثيوبيا مع ضيفه منتخب ليسوتو بدون أهداف على ملعب العاصمة الإثيوبية دار السلام، في ذهاب الدور التمهيدي الأول لتصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022 بقطر.

المباراة شهدت مشاركة شيميلس بيكلي صانع ألعاب مصر للمقاصة كأساسي، واستكمل المباراة حتى نهايتها، وهو الأمر ذاته بالنسبة لجاتوش بانوم ظهير حرس الحدود، وأوميد أوكري مهاجم نادي سموحة.

وأدار المباراة، محمد معروف الحكم الدولي المصري، وخرج بها إلى بر الأمان دون مشاكل تحكيمية.

إريتريا وناميبيا

وعلى ضفاف النيل في إريتريا، فاز الضيف ناميبيا بهدفين مقابل هدف.

بينسون شيلونجو مهاجم نادي الإسماعيلي شارك في اللقاء كبديل في الدقيقة الـ80، لكنه لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.

بوروندي وتنزانيا

وتعادل منتخب بوروندي مع ضيفه تنزانيا بهدف لكل فريق على ملعب بوروندي.

حميد ماو لاعب وسط إنبي المنتقل حديثا من صفوف بتروجت، شارك في اللقاء بشكل أساسي، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة الـ87.

جيبوتي إي سواتيني

المنتخب الجيبوتي فاز على إي سواتيني بهدفين مقابل هدف على ملعب "المدينة" في جيبوتي العاصمة.

ليبيريا وسييراليون

وفاز منتخب ليبيريا على سييراليون بثلاثة أهداف مقابل هدف في ليبيريا.

جنوب السودان وغينيا الاستوائية

وتعادل منتخب جنوب السودان مع ضيفه غينيا الاستوائية بهدف لكل فريق.

ساو تومي وغينيا بيساو

وأخيرا، شارك بيكيتي دا سيلفا جناح نادي الإسماعيلي في فوز منتخب غينيا بيساو على ساو تومي بهدف مقابل لا شيء.

وشارك بيكيتي كأساسي، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة الـ78.

وتقام مباريات الإياب في الأسبوع المقبل، يومي 8 و10 سبتمبر الجاري، لتحديد المتأهلين للمرحلة المقبلة من التصفيات.

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