استقر النادي الأهلي على موعد مبدئي لتغيير أرضية ملعب مختار التتش.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي كانت قد اتفقت مع الجهاز الفني السابق بقيادة مارتين لاسارتي، على تغيير أرضية ملعب مختار التتش خلال شهر ديسمبر المقبل.









































وبعد قدوم ريني فايلر المدرب الجديد للفريق، ستستطلع إدارة النادي رأي المدرب أولا، قبل اتخاذ قرارها بتنفيذ عملية تغيير أرضية الملعب في الموعد ذاته، أو تغييره.

من جهة أخرى، تدرس إدارة الأهلي كيف سيقضي الفريق فترة تغيير الأرضية، وأين سيتدربون.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي تدرس استئجار الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، أو واحد من الملاعب التي تم تجهيزها خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية لاحتضان تدريبات المنتخبات، لنقل التدريبات إليها بشكل مؤقت خلال فترة إصلاح أرضية ملعب التتش، والتي ستستمر قرابة ثلاثة إلى أربعة أشهر.

ويمتلك الأهلي بعض العروض لتغيير أرضية ملعب التتش من شركات أوروبية سبق لها العمل في كأس العالم الأخير بروسيا، وأيضا أحد الشركات التي عملت على صيانة ملاعب بطولة أمم إفريقيا 2019.

كان فايلر قد تولى تدريب الأهلي مؤخرا، وخلفا لمارتين لاسارتي المدرب الأوجواني الذي تمت إقالته على خلفية توديع كأس مصر أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من عينيا الاستوائية، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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