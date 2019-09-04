بعدما كان مقررا إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل في استاد الإسكندرية هناك اتجاه حاليا لنقل اللقاء إلى ملعب برج العرب.

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "تلقينا إخطارا بإقامة المباراة في ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج".

وأضاف "سيكون هناك اجتماع في وقت لاحق بين جميع المسؤولين لتنسيق كل شيء عن المباراة".

وهذا الأمر أكده مصدر في اتحاد الكرة طلب عدم ذكر اسمه في حديثه لـFilGoal.com وقال: "بالفعل خرجت موافقة من مديرية الأمن بالإسكندرية لإقامة المباراة في برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج".

وواصل "اتحاد الكرة كان يفضل إقامة المباراة في الإسكندرية بسبب تجهيزات الملعب بعد كأس أمم إفريقيا 2019، لكن سلطات الأمن طلبت نقل اللقاء إلى برج العرب في ظل إقامته بحضور الجماهير".

فيما قال مصدر في بيراميدز لـFilGoal.com طلب عدم ذكر اسمه: "تلقينا إخطارا بإقامة المباراة في ملعب برج العرب الأحد المقبل في تمام الثامنة مساء".

وعلى الرغم من تأكيد الزمالك واتحاد الكرة وبيراميدز بإقامة المباراة في ملعب برج العرب إلا أنه حسبما علم FilGoal.com فإن المسؤولين عن الاستاد لم يتم إخطارهم حتى الآن بإقامة المواجهة هناك.

يذكر أن شريف سعد مدير استاد الإسكندرية قال في وقت سابق لـFilGoal.com إن الزمالك حجز الملعب للتدرب عليه يوم السبت ليلة المباراة.

وأتم " في الأيام القليلة المقبلة سننتهي من الترتيبات النهائية لاستضافة الاستاد للمباراة".

وكان الزمالك أعلن في وقت سابق تدربه غدا الخميس في ملعب بتروسبورت قبل السفر إلى الإسكندرية استعدادا لخوض نهائي الكأس.

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