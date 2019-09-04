كشف شريف سعد مدير استاد الإسكندرية عن تأكيد حجز الزمالك للملعب لخوض مرانه الأساسي استعدادا لنهائي كأس مصر.

ويلعب الزمالك في نهائي كأس مصر ضد بيراميدز بعدما تأهل الأول على حساب الاتحاد السكندري والثاني بعد الفوز على بتروجت.

وقال شريف سعد لـFilGoal.com: "تلقينا طلبا من مسؤولي الزمالك لحجز استاد الإسكندرية ليخوض الفريق تدريبه الأساسي يوم السبت المقبل".

وأضاف "الاستاد جاهز وفي أفضل حالة لاستضافة المباراة".

وأكد "في الأيام القليلة المقبلة سننتهي من الترتيبات النهائية لاستضافة الاستاد لمباراة نهائي كأس مصر".

ويدافع الزمالك عن لقبه بينما يخوض بيراميدز نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

واستضافت الإسكندرية العديد من المباريات النهائية لكأس مصر في السنوات الأخيرة لكن على ملعب برج العرب وليس الاستاد الرسمي للمدينة الساحلية.

واستضاف استاد الإسكندرية خلال بطولة أمم إفريقيا 5 مباريات.