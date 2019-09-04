لوفرين: أردت مغادرة ليفربول وكلوب منعني

كشف ديان لوفرين عن رغبته التي لم تتحقق في الرحيل عن ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي.

ديان لوفرين النادي : ليفربول ليفربول

لوفرين مستمر في صفوف ليفربول رغم كل التقارير الصحفية التي تحدثت عن قرب رحيله مع ابتعاده عن المشاركة بصورة أساسية مع الريدز.

وصرّح لوفرين كاشفا كواليس سوق الانتقالات: "فكرت في الرحيل، فقد أعطيت أفضل ما لدي لـ ليفربول، فزت بدوري أبطال أوروبا، ولست اللاعب الذي يحب القبوع في دكة البدلاء وتقاضي الأموال".

وأضاف عبر صحيفة سبورتسكي نوفوستي الكرواتية: "سعيد لأن ليفربول دعمني دوما، وقد احترمت ذلك كثيرا. كلوب حضر إلي وأخبرني: استمع، يا صديقي، أنت لاعب من طراز عظيم، لن ندعك تخرج معارا، نحتاجك".

وأكمل: "أردت الرحيل، وهذا لم يحدث، أخبروني أن ليفربول يحتاجني وقد تقبلت ذلك".

وأضاف: "في الأسبوع الماضي تحدثت مع كلوب مجددا، وأخبرني أنه يتفهمني، ويعرف أنني لست سعيدا، لكنه قال أيضا: لقد انتهى الأمر، عليك أن تستعيد تركيزك، أنت لاعب مهم".

وواصل لوفرين حديثه: "لا أزال في سن مبكر، وحالتي البدنية عظيمة، وجاهز ذهنيا، والخبرة لا تُشترى".

وأكمل: "البعض حولي نصحني: بماذا تهتم؟ أنت في نادٍ كبير، اخرس واجمع الأموال.. لكني لست سعيدا بالبقاء على دكة البدلاء".

وأفصح: "أشعر بالارتياح لغلق سوق الانتقالات، فقد أُرهقت من قراءة وسماع الأخبار يوميا عن مغادرتي أو بقائي في ليفربول".

وأتم: "الجميع كتب: ديان باقٍ، أو ديان راحل.. وجميعهم لا يعرفون شيئا، الأمر أزعجني".

لوفرين (30 عاما) كان شريكا مثاليا لـ فيرجيل فان دايك في عمق دفاع ليفربول خلال النصف الثاني لموسم 2017\2018، ثم قاد بلاده كرواتيا لنهائي كأس العالم، قبل أن تنهار مسيرته.

مدافع ساوثامبتون السابق عاد مصابا إلى فريقه ليفربول مطلع الموسم الماضي، مما أثار غضب النادي، وأبعده عن التشكيل الأساسي طوال الأشهر التالية.

لوفرين اكتفى بالمشاركة في 18 مباراة فقط طوال الموسم الماضي، بواقع 1261 دقيقة، وخسر مكانه لصالح الكاميروني جويل ماتيب.

في الموسم الجديد، لم يلعب لوفرين أي دقيقة، ولم يدخل قائمة المباراة سوى أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية دون أن يشارك.

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