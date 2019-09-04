يعقد ريني فايلر المدرب السويسري الجديد للنادي الأهلي، اجتماع هام مع مسؤولي النادي مساء غد الخميس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فايلر سيتناقش مع مسؤولي الأهلي خلال الجلسة حول رأيه المبدئي في قائمة الفريق بعد ثلاثة أيام في تدريبهم.













































وسيعرض فايلر جميع طلباته على مسؤولي الأهلي، بجانب وضع خطة عمل طويلة الأمد.

ومن المنتظر بناء على اجتماع الخميس، أن تحدد إدارة الأهلي عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة، وأيضا أي أدوات أو أجهزة مساعدة لعمل المدرب السويسري، يريد استقدامها.

كان فايلر قد تولى تدريب الأهلي مؤخرا، وخلفا لمارتين لاسارتي المدرب الأوجواني الذي تمت إقالته على خلفية توديع كأس مصر أمام بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت من عينيا الاستوائية، أحد أيام 13 أو 14 أو 15 في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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