نيجيريا تحاول إقناع أبراهام بتمثيلها بدلا من إنجلترا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 - 00:29

كتب : FilGoal

تامي أبراهام - تشيلسي

سجل 4 أهداف في أول 4 جولات للدوري الإنجليزي وخطف الأنظار بالفعل.. فأي منتخب سيفوز بخدمات تامي أبراهام؟

مهاجم تشيلسي الشاب مولود في العاصمة الإنجليزية لندن، وينحدر من أصول نيجيرية.

وصحيفة "إكسبريس" البريطانية نقلت عن أماجو بينوك رئيس الاتحاد النيجيرية لكرة القدم: "لن نتوانى عن السعي خلف ضم اللاعبين الجيدين. سنواصل الحديث مع اللاعبين ذوي الأصول النيجيرية حتى يلعبوا لبلدهم الأصلي".

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وأكمل: "أبراهام طلب منا الانتظار حتى أبريل 2020، وعندها سيتخذ قراره النهائي".

وواصل: "أخبرته أنه يمتلك فرصة أفضل للعب باستمرارية مع نيجيريا أكثر مع إنجلترا التي تمتلك مجموعة كبيرة من المهاجمين".

أبراهام (21 عاما) خاض مباراتين دوليتين وديتين مع إنجلترا في نوفمبر 2017 أمام ألمانيا والبرازيل.

وبالتالي يحق له تغيير منتخبه واللعب لـ نيجيريا، طالما لم يمثّل إنجلترا في مباراة رسمية.

أبراهم لعب معارا لـ بريستول سيتي، وسوانزي سيتي، وأستون فيلا، قبل أن يستقر به الحال في فريقه تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد.

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