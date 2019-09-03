رسميا - الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير الزمالك الشاب

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد مع محمد أحمد "كماتشو" الظهير الأيمن الشاب للزمالك.

ولم يعلن الإسماعيلي تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد مع اللاعب.

ومن المقرر أن ينضم "كماتشو" لتدريبات الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات ضمه بصفة رسمية لخوض فترة الإعداد للدوري الموسم الجديد.

وتم تصعيد كماتشو للفريق الأول في الزمالك خلال موسم 2016/2017 قبل ان ينضم لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ويعود مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وكان الإسماعيلي أعلن قبل أيام تعيين المدرب الصربي بيسيتش مديرا فنيا للفريق.

اقرأ ايضا:

حين لعب جيري جارسيا ثلاثية البرونز في شباك السوفيت واستمعت ليتوانيا لـ Grateful Dead

الاتحاد التونسي يوافق على بقاء ساسي والنقاز مع الزمالك للقاء بيراميدز

رسميا - الكشف عن شعار مونديال 2022

مران الأهلي – فايلر يطالب لاعبي الوسط بالتقدم للهجوم.. وتألق مروان والسولية وأفشة

إيهاب جلال لـ في الجول: المصري لم يغلق سوق الانتقالات.. وشيء وحيد يحيّرنا