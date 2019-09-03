رسميا - الإسماعيلي يتعاقد مع ظهير الزمالك الشاب

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 22:45

كتب : ياسر الشريف

كماتشو

أعلن نادي الإسماعيلي التعاقد مع محمد أحمد "كماتشو" الظهير الأيمن الشاب للزمالك.

ولم يعلن الإسماعيلي تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد مع اللاعب.

ومن المقرر أن ينضم "كماتشو" لتدريبات الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة بعد إنهاء إجراءات ضمه بصفة رسمية لخوض فترة الإعداد للدوري الموسم الجديد.

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وتم تصعيد كماتشو للفريق الأول في الزمالك خلال موسم 2016/2017 قبل ان ينضم لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة ويعود مرة أخرى للقلعة البيضاء.

وكان الإسماعيلي أعلن قبل أيام تعيين المدرب الصربي بيسيتش مديرا فنيا للفريق.

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