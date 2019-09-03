بالصور - أيمن حفني لأول مرة في تدريبات المقاصة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 22:19

كتب : بسام أبوبكر

أيمن حفني

شارك أيمن حفني لأول مرة في مران فريقه مصر للمقاصة المنضم له قبل أيام قادما من الزمالك.

أيمن حفني

النادي : مصر للمقاصة

مصر للمقاصة

ويواصل المقاصة استعداده لانطلاق الدوري الموسم الجديد تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق.

ووضع الجهاز الفني للمقاصة بقيادة ميدو برنامج بدني خاص لتأهيل وتجهيز أيمن حفني بدنيا في ظل غيابه عن المشاركة مع ناديه السابق الزمالك لفترة طويلة .

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وحرص لاعبو المقاصة وأفراد الجهاز الفني للفريق على الترحيب بأيمن حفني بعد عودته مجددا لصفوف فريقه السابق.

وعاد فريق المقاصة لتدريباته الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام حيث يبدأ فترة فترة الإعداد الأخيرة استعدادا لانطلاق الدوري الجديد، وقبل المشاركة في دورة الجونة الودية التي ستقام الأسبوع المقبل.

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