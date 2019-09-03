بيكام: تدريب إنجلترا وظيفة الأحلام

اعترف دافيد بيكام بعدم اهتمامه بدخول عالم التدريب، لكنه وصف قيادة إنجلترا "بوظيفة الأحلام" في الوقت ذاته.

القائد الأسبق لمنتخب الأسود الثلاثة اعتزل الكرة قبل 6 سنوات، ولم يقرب التدريب حتى يومنا هذا، ولا ينوي على الأرجح.

بيكام صرّح عندما سُئل عن اقتحام عالم التدريب: "استمتعت دوما بتدريب الأطفال، لكني لم أتطلع أبدا لدخول عالم التدريب".

وأضاف في حديثه لمجلة GQ: "أعتقد أنه أمر رائع لبقية اللاعبين، يستفيدون من خبراتهم ويعملون في أندية عظيمة، ولكن على المستوى الشخصي لم أظن أبدا أنني سأكون جيدا في ذلك".

وأكمل: "صحيح أنني سأستمتع بتلك التجربة، وسأنضج في هذا الدور وسأكون في النهاية قادرا على أداء المهمة. لكن بصراحة، أحببت فقط لعب كرة القدم".

ويواصل: "الآن اهتمامي أكبر بملكية النادي والاهتمام بأعمالي".

وكشف بيكام: "أتذكر في نهاية مسيرتي، خرجت إنجلترا من كأس العالم، وأخبرني أحد الأشخاص في الاتحاد الإنجليزي أن أبدأ في تجهيز رخصي التدريبية".

وأضاف: "ولذا أظن أن بعض الأشخاص في الاتحاد الإنجليزي رأوني قادرا على تدريب إنجلترا في المستقبل، ربما بسبب مسيرتي الناجحة كقائد للمنتخب".

هل يمكنه تولي تدريب إنجلترا؟

بيكام يجيب: "لو سألني شخص عن قراري حال وصلني عرض من إنجلترا، فبالطبع سأفكر في الأمر، لأني شخص إنجليزي عاطفي، وعاطفي تجاه المنتخب الوطني، ولكن هل سأكون جيدا في تلك المهمة؟ لا أدري".

وأتم: "إنها وظيفة الأحلام، ولكن جاريث (ساوثجيت) يقوم بعمل رائع حتى الآن. لقد أعاد الطاقة والحماس، والجماهير، بما في ذلك أنا، يستمتعون بالمنتخب الإنجليزي الآن".

بيكام يملك نادي إنتر ميامي الذي من المقرر انضمامه للدوري الأمريكي MLS بداية من العام المقبل.

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