قانون غريب.. ما عقوبة اللاعب الذي يقتحم غرفة الـVAR

ماذا لو اقتحم أحد اللاعبين غرفة الـVAR في الدوري الإنجليزي؟ ماذا تكون عقوبته؟

هي مخالفة غير اعتيادية، لكن لا بد من عقوبة لها حال وقوعها على أي حال.

صحيفة "صن" البريطانية" سلطت الضوء على هذه المخالفة غير واردة الحدوث، وأوضحت العقوبة المصاحبة لها.

يقول نص القانون: "لا يسمَح بدخول غرفة تقنية الفيديو أو التواصل مع الحكام الجالسين فيها، سوى بواسطة الأشخاص المخول لهم ذلك أثناء إقامة المباريات".

ويتابع نص القانون: "أي لاعب أو إداري في الفريق يدخل غرفة تقنية الفيديو، سيتلقى بطاقة حمراء".

فأين تتواجد غرفة الـVAR من الأساس؟

في الدوري الإنجليزي، تتواجد الغرفة في "ستوكلي بارك" بغرب العاصمة لندن.

وأقرب ملعب لتلك المنطقة هو ستامفورد بريدج الخاص بـ تشيلسي، والذي يبعد 13 ميلا.

ولكن على سبيل المثال، لو قرر لاعب غاضب من نيوكاسل يونايتد الخروج من ملعب سانت جيمس بارك والتوجه إلى غرفة الـVAR مسافة تبلغ 275 ميلا.

وبالتالي، سيستغرق هذا اللاعب 4 ساعات و45 دقيقة، حينها سيكون حكام الـVAR قد ذهبوا إلى منازلهم على الأرجح.

في حالة الدوري الإنجليزي، غرفة الـVAR مركزية، ولكن في حالات أخرى يمكن أن تتواجد داخل الملعب، ولهذا يغطي القانون أي تجاوزات محتملة.

تقنية الفيديو تُطبَق لأول مرة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن تم اعتمادها بالفعل في بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.

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