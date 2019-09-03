نيفيل: سولشاير بحاجة لعدة أعوام مثل كلوب وجوارديولا.. ويونايتد على الطريق الصحيح

قال جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق إن أولي جونار سولشاير بحاجة لفترة من عامين إلى أربعة أعوام لبناء الفريق من جديد خاصة وأنه رغم النتائج المحبطة إلا أن أداء الفريق جيدا. وذلك في تصريحاته عبر البودكاست الخاص به.

وصرح نيفيل قائلا: "أعتقد أنه حينما يكون لديك فريقا شابا مثل مانشستر يونايتد، سيصبح لديك عدد كبير من اللاعبين الذين مازالوا في مرحلة التطور ومحاولة إثبات أنفسهم".

وأضاف "أعتقد أنهم سيحصلون على نتائج كثيرة بهذه الطريقة حينما يؤدون بالشكل الصحيح في المباراة، اعتقدت أنهم أدوا بشكل جيد ضد ساوثامبتون، لكنهم لم يمتلكوا اللمسة الحاسمة التي تمكنهم من الفوز بالمباراة".

وواصل "هناك عامل الإحباط كذلك لدى جماهير مانشستر يونايتد حاليا، وذلك بسبب ما حققه النادي مع سير أليكس فيرجسون، لكن بعد ذلك؟ 6 أو 7 أعوام ولا يبدو أن الفريق على الطريق الصحيح".

وضم مانشستر يونايتد خلال السوق الصيفية الثلاثي هاري ماجواير وآرون وان بيساكا ودانييل جيمس، فيما باع الثنائي روميلو لوكاكو وماتيو دارميان وأعار كل من كريس سمولينج وأليكسيس سانشيز. ورحل عنه مجانا الثنائي أنطونيو فالنسيا وأندير هيريرا.

وأكمل نيفيل "في رأيي إنهم على الطريق الصحيح فيما يخص الطريقة التي يديرون بها الفريق حاليا، لأن أول شيء حينما يكون لديك مجموعة في غرفة الملابس من المهم جدا أن ترى من يرغب في الاستمرار والتواجد معك وعليك أن تنسى حجم موهبتهم في ذلك الوقت".

وتابع "سير أليكس فيرجسون أتى من أبردين في عام 1986 وتخلص من بعض اللاعبين أصحاب المواهب الكبيرة في النادي لكي يغير الثقافة، حصل على وقت طويل، عامين أو ثلاثة وربما 4 أعوام".

واسترسل "تفكر في لاعبين مثل نورمان وايتسايد وبول ماكجراث تركهم يرحلون، كانا من أفضل المواهب الموجودة في الفريق، لكنه أراد وضع ثقافة جديدة وتغيير ما كان يحدث".

واستطرد "أعتقد أن أولي جونار سولشاير يحاول أن يلعب نفس اللعبة مجددا، أن يقوم بذلك التغيير على المدى البعيد، وسيحتاج للدعم من الإدارة لأنه سيكون بحاجة لقوة إدارية كبيرة في الموسمين أو الثلاثة المقبلين، لأنه بحاجة لـ4 أو 5 نوافذ انتقالات لكي يحصل على ما يريده".

مانشستر يونايتد فاز بنتيجة 4-0 ضد تشيلسي في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، لكنه تعادل بعد ذلك مع ولفرهامبتون بنتيجة 1-1، ثم خسر من كريستال بالاس بنتيجة 2-1 وتعادل مع ساوثامبتون بنتيجة 1-1.

وتابع نجم الشياطين الحمر السابق "الأمر لا يتعلق بلاعبين يسيرون في نفس الاتجاه، لكن الجودة التي يبحث عنها كذلك".

وأضاف "وما أفكر فيه، لكي أكون منصفا، ما فعله يورجن كلوب وبيب جوارديولا في ليفربول ومانشستر سيتي تطلب منهما عامين أو ثلاثة أعوام".

وواصل "تطلب الأمر من كلوب 4 أعوام تقريبا لكي يضع ثقافته بشكل كامل ويشكل فريقه بالأسلوب الذي يناسبه".

واستكمل "أعتقد أن سولشاير يعمل مع الفريق بنفس طريقة يورجن كلوب وبيب جوارديولا".

وأتم "لذا من وجهة النظر تلك يبدو الأمر أنه سيأخذ وقتا طويلا، سيكون الأمر محبطا، وستكون هناك نتائج مثل كريستال بالاس وساوثامبتون، لكنني أعتقد أنه حينما تشاهد الفريق فستجد العديد من المبادئ في مكانها الصحيح، يبدو وكأنهم يلعبون بالطريقة الصحيحة".

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