بلماضي: مللت الشائعات.. وأترك الجزائر في حالة واحدة

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن شائعات رحيله عن قيادة الفريق وعلاقته بالصحافة.

وعقد بلماضي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الثلاثاء في الجزائر بعد شهر من تتويج المنتخب بلقب بطولة أمم إفريقيا.

وقال جمال بلماضي: "الحديث للصحافة ليس أولوياتي وهذا أمر يعلمه الجميع لكن في كل أرد على الشائعات التي مللت منها".

وبدأ بلماضي حديثه عن شائعات خلافه مع خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري قائلا: "لدينا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وأنا هنا من أجل تدريب المنتخب الجزائري فقط".

وأضاف بلماضي "كل ما قيل حولي أنا وزطشي خاطئ تماما وهو أمر محزن".

وعن علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي أوضح بلماضي "ليس لدي أي حساب على الشبكات الاجتماعية، لم أفتح حسابا على موقع (فيس بوك) أبدا، عمري 43 عاما وأنا من المدرسة القديمة".

وعن علاقته بالمنتخب قال بلماضي "أرحل عن قيادة فريق الجزائر في حال شعوري بعدم تقديم شئ جديد أو توقفت قدرتي على التطوير".

وأضاف "نعمل حاليا من أجل مواصلة التطور، وهدفنا الحالي هو التأهل إلى كأس العالم 2022".

وتابع بلماضي "كنت في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع جميع مدربي العالم".

وأوضح "كانت جالسا أمام مدربين فرنسيين يعملون في إفريقيا، وكان لدي شعور بأنني أمام أشخاص أتوا للاستفادة منا".

وكشف بلماضي "الاتحاد الجزائري ينشأ مراكز تدريب إقليمية، ومتأكد تماما من أن ذلك سيأتي بمواهب رائعة".

وأخيرا تحدث بلماضي عن بطولة أمم إفريقيا قائلا: "جاء اللاعبون لرؤيتي قبل مواجهة نيجيريا لسؤالي عن كيفية اللعب بدون يوسف عطال".

وتابع "شعرت بخوفهم من مشاركة مهدي زيفان، أخبرتهم أننا نثق بهم وننظم أنفسنا بخطة تكتيكية ولنرى النتيجة في النهاية".

وأتم تصريحاته "أرفع قبعتي إلى مهدي زيفان، كنت حقا سدا منيعا أمام ساديو ماني".

طالع أيضا

حصاد الميركاتو.. تنوع برشلونة

علاء نبيل يرشح حسام حسن لقيادة مصر

الدوري التركي.. ملتقى نجوم الصف الثاني في أوروبا

نهائي كأس مصر 2019 الأول بين مدربين أجنبيين منذ 12 عاما

رئيس الزمالك يرد على عبد الحفيظ

الحاج ضيوف ينصح صلاح بمغادرة ليفربول