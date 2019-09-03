كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في البرتغال للمرة العاشرة

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو الحفاظ على جائزة أفضل لاعب في البرتغال بحصد اللقب لعام 2019.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

قائد المنتخب تُوج بالجائزة كأفضل لاعب بعد منافسة مع كل من روبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجواو فيليكس المنضم حديثا لأتليتكو مدريد وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

أخبار متعلقة

مؤتمر يوفنتوس - احتمالية تواجد ساري أمام نابولي.. والجميع في نفس المستوى عدا رونالدو كريستيانو رونالدو على رأس قائمة البرتغال في تصفيات يورو 2020 حوار ممتع مع ليو - رونالدو: تنافست مع ميسي لـ 15 عاما ولم أتناول العشاء معه رونالدو: ميسي يتألم لفوزي بالجوائز.. وأتطلع لتناول العشاء معه

رونالدو تُوج بالجائزة للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة في آخر خمس سنوات.

اللاعب البالغ 34 عاما توج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أول مواسمه مع السيدة العجوز.

كما قاد منتخب بلاده للفوز بثاني الألقاب القارية بتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية.

فيما حقق مدرب بنفيكا برونو لاج جائزة أفضل مدرب متفوقا على باولو فونسيكا مدرب روما الإيطالي.

طالع أيضا

حصاد الميركاتو.. تنوع برشلونة

علاء نبيل يرشح حسام حسن لقيادة مصر

الدوري التركي.. ملتقى نجوم الصف الثاني في أوروبا

نهائي كأس مصر 2019 الأول بين مدربين أجنبيين منذ 12 عاما

رئيس الزمالك يرد على عبد الحفيظ

الحاج ضيوف ينصح صلاح بمغادرة ليفربول

كريستيانو رونالدو يوفنتوس البرتغال

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصاد الميركاتو – صفقات إنتر.. قائمة متكاملة ومرونة يحتاجها كونتي 26 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير: قضاء إسبانيا يعيد التحقيق في قضية متهم فيها أجيري وآخرين 37 دقيقة | أوروبا
ميرور: بسبب عدم دفع قيمة صفقة.. وست بروميتش يستعد لشكوى برشلونة في فيفا 51 دقيقة | أوروبا
سانشيز عن رحلته مع يونايتد: لم ألعب.. ولا أعرف لماذا! ساعة | أوروبا
سلة - ميدو طه: منافسات ٣x٣ تعتمد على مهارة اللاعب.. هدفنا البطولات مع الاتحاد السكندري ساعة | رياضات أخرى
كتاب أوين يسبب جدلا كبيرا له مع شيرار لإهانة جماهير نيوكاسل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك