كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في البرتغال للمرة العاشرة

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو الحفاظ على جائزة أفضل لاعب في البرتغال بحصد اللقب لعام 2019.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

قائد المنتخب تُوج بالجائزة كأفضل لاعب بعد منافسة مع كل من روبن نيفيز لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وجواو فيليكس المنضم حديثا لأتليتكو مدريد وبرونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

رونالدو تُوج بالجائزة للمرة العاشرة في تاريخه والرابعة في آخر خمس سنوات.

اللاعب البالغ 34 عاما توج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في أول مواسمه مع السيدة العجوز.

كما قاد منتخب بلاده للفوز بثاني الألقاب القارية بتحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية.

فيما حقق مدرب بنفيكا برونو لاج جائزة أفضل مدرب متفوقا على باولو فونسيكا مدرب روما الإيطالي.

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