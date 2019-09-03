مدرب الإسماعيلي يطلب بيانات تفصيلية عن كل لاعب ويطالب بالالتزام والتركيز

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 13:13

كتب : ياسر الشريف

ميودراج ييسيتش مدرب الإسماعيلي الجديد

طلب ميودراج ييسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي من الجهاز الفني المعاون الحصول على بيانات تفصيلية عن كل لاعب.

وطالب بيسيتش لاعبي الفريق بضرورة الالتزام داخل وخارج الملعب والتركيز في التدريبات وتعليمات الجهاز الفني.

واجتمع بيسيتش مع اللاعبين في حضور صبري المنياوي مدير الكرة والجهاز الفني المعاون.

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وقام بيسيتش بمتابعة تسجيل لمباراة الإسماعيلي والمصري الودية التي أقيمت مؤخرا وانتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف واحد.

واجتمع إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي بالجهاز المعاون وطلب منهم ضرورة التعاون مع المدير الفني لتحقيق النجاح.

ومن المنتظر أن يقود المدرب الصربي تدريبات الفريق استعدادا لخوض لقاء الأهلي الليبي في البطولة العربية.

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