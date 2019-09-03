حصاد الميركاتو – صفقات برشلونة.. مشكلة لم تحل في الهجوم بعد وقوة في الوسط

كان برشلونة أحد أنشط الأندية في السوق الصيفية، الذي ضم 6 لاعبين وقام بتصعيد 3 لاعبين من فريق ب ليس هذا فقط بل كان على بعد خطوة من ضم نيمار.

انتهت السوق الصيفية في أوروبا رسميا، وخلالها شهدنا العديد من الصفقات التي تمت وأخرى اقتربت لكنها لم تحدث، ما بعد نهاية السوق سنحلل تلك الصفقات التي قامت بها كبار الأندية في أوروبا

FilGoal.com يصبحكم عبر هذه السلسلة القصيرة لتحليل الصفقات التي قامت بها كبرى أندية أوروبا في السوق الصيفية المنصرمة. واليوم سنحلل الصفقات التي ضمها برشلونة والراحلون عن صفوفه كذلك.

في المقابل باع الفريق 9 لاعبين وأعار اثنين وخرج منه مجانا 3 لاعبين.

أولا الوافدون

صرف برشلونة خلال الصيف 255 مليون يورو لضم كل من أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ونوربيرتو نيتو وجونيور فيربو وإيمرسون ومارك كوكوريا.

وصعد من فريق ب، موسى واجي وخوان ميراندا وأوريول بوسكيتس ليتواجدوا ضمن صفوف الفريق الأول.

النادي الكتالوني كان على بعد خطوة من ضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، النادي اتفق على دفع ما يقرب من 160 مليون يورو، كما أن اللاعب نفسه عرض دفع 20 مليون يورو إضافية بجانب خدمات عثمان ديمبيلي، لكن الجناح الفرنسي الشاب رفض الأمر هو ووكيله ما عطل الصفقة ومن ثم أنهى أي أمل فيها بالنسبة للفريق الكتالوني.

تدعيمات برشلونة ركزت على الهجوم متمثلا في النجم جريزمان والوسط فرينكي دي يونج وكلاهما قد موسما رائعا خلال الموسم الماضي، ثم بعد ذلك منطقة الظهيرين، إذ أنه ضم خلال السوق الصيفية الجارية كل من جونيور فيربو وكوكوريا بجانب تصعيد الواعد خوان ميراندا، ناهيك عن امتلاك النادي لخوردي ألبا الذي يشارك بصفة أساسية.

مركز الظهير الأيمن كذلك تم تدعيمه بضم الظهير البرازيلي الشاب إيمرسون وتصعيد موسى واجي، مع تواجد نيلسون سيميدو وإمكانية مشاركة سيرجي روبيرتو كظهير أيمن.

ثانيا الراحلون

مالكوم رحل إلى زينيت وياسبر سيليسن رحل إلى فالنسيا وأندري جوميز إلى إيفرتون وباكو ألكاسير إلى بوروسيا دورتموند ودينيس سواريز إلى سيلتا فيجو وإيمرسون إلى ريال بيتيس (الظهير الذي ضمه خلال السوق الصيفية) ومارك كاردونا إلى أوساسونا ومارك كوكوريا (الذي استعاد خدماته في الصيف) إلى إيبار، وسيرجي بالنسيا إلى سانت إيتيان، وخرج مجانا كل من أدريان أورتولا وتوماس فيرمايلين ودوجلاس.

وأعار النادي فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ مع أحقية الشراء، ورافينيا إلى سيلتا فيجو.

تحليل قائمة برشلونة

إليكم القائمة الحالية للموسم الجاري بعد نهاية السوق الصيفية:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إيناكي بينيا

قلب الدفاع: كيلمنت لينجليه – صامويل أومتيتي – جيرارد بيكيه – جيان كلير توديبو

الظهير الأيسر: خوردي ألبا – جونيرو فيربو (مصاب)

الظهير الأيمن: نيلسون سيميدو – موسى واجي

خط الوسط الدفاعي والمحور: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – آرثر – سيرجي روبيرتو – كارليس ألينيا – أرتورو فيدال

الأجنحة: عثمان ديمبيلي (مصاب) – ليونيل ميسي (مصاب) – كارليس بيريز

المهاجمون: أنطوان جريزمان – لويس سواريز (مصاب)

تحليل قائمة الفريق بعد نهاية السوق الصيفية

قال إرنستو فالفيردي مدرب الفريق عقب عقد أهم صفقتين لديه في السوق الصيفية خلال تواجد الفريق في الجولة التحضيرية باليابان :"دي يونج ونيتو وجريزمان أهم 3 صفقات حاليا، ونتوقع الكثير منهم، نعلم أن الجماهير متشوقة للغاية لرؤيتهم، هدفنا هو اندماجهم ضمن إطار الفريق قريبا".

برشلونة مع مدربه إرنستو فالفيردي يلعب بطريقة 4-1-2-3 تلك التي طبقها حتى الآن في مبارياته الثلاث الأولى من الموسم وفاز في واحدة وخسر مباراة وتعادل أخرى.

النادي الكتالوني يمتلك في خط الوسط عدة بدائل مختلفة تسمح له بتغيير مجرى المباراة أو التعامل معها بأشكال مختلفة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أرثر غير نمط وطريقة لعب الفريق تماما حينما لعب لـ37 دقيقة ضد أوساسونا في الجولة الماضية خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 2-2 وسجل هدفا.

في حين أنه يمتلك الثنائي كارليس ألينيا وأرتور فيدال على مقاعد بدلائه، الأول حسب وصفه الشخصي لنفسه "يجيد اللعب بين الخطوط" والآخر لاعب وسط دفاعي بدني بمقومات هجومية مثل التسديد والكرات الرأسية.

أحد أبرز الصفقات التي عقدها برشلونة ووفقا لمدربه في خط الوسط كان دي يونج، النجم الهولندي أتى بعد موسم رائع قدمه في أياكس بصحبة فان دي بيك في خط وسط الفريق الهولندي.

حتى الآن لم يجد دي يونج "فان دي بيك" خاصته في برشلونة، لم يتمكن من تقديم المردود المنتظر منه وهذا لا يعني بالضرورة سوء المستوى، لكن النجم الهولندي لم يقدم ما اعتاد تقديمه خلال آخر موسمين مع أياكس.

في خط هجوم الفريق الكتالوني تكمن المشكلة.

كل الراحلين كان رحليهم أمرا حتميا، مالكوم لم يتمكن من ترك بصمة، وكوتينيو الأمر ذاته، بجانب تواجد أكثر من لاعب في مركز الظهير الأيسر.

بالنسبة لخط الهجوم أصبح الأمر أشبه بالمشكلة، لماذا؟ لأن الفريق لم يمتلك ما يكفيه من بدائل، إصابة الثلاثي ديمبيلي وميسي وسواريز دفعت النادي للعب بالشابين كارليس بيريز وأنسوما فاتي ومعهم أنطوان جريزمان.

النجم الفرنسي لم يلعب حتى الآن في منظومة تضم ميسي وسواريز معا لرؤية التأثير التام لذلك الثلاثي الهجومي، في نفس الوقت الفريق كان بحاجة لمهاجم آخر يجيد اللعب كجناح وهنا ستظهر قيمة صفقة نيمار التي لم تتم، في غياب ميسي للإصابة حصد الفريق 4 نقاط من أصل 9.

في نفس الوقت إصابات عثمان ديمبيلي متكررة، ما يجعل النادي أمامه بدلاء متمثلين في بيريز صاحب الـ21 عاما وفاتي صاحب الـ16 عاما، والذي وجد أحدهما نفسه كأساسي والآخر احتياطي وسجل هدفا.

مشكلة أخرى قد تظهر، تكمن في مركز الظهير الأيمن في حالة إذا ما تعرض نيلسون سيميدو لأي إصابة هل موسى واجي جاهز ليحل محله؟ صاحب الـ20 عاما لم يلعب سوى 3 مباريات خلال الموسم الماضي. في نفس الوقت قد يضطر للدفع بروبيرتو في نفس المركز ما يعني نقص الحلول في خط الوسط خاصة وأنه يعتمد على الإسباني في مركزه الرئيسي بخط الوسط.

إذا النادي الكتالوني يمتلك خط وسط قوي على الأقل 3 منهم قد يشاركون معا دون مشاكل بشكل جيد للغاية خاصة مع اندماج دي يونج مع الأجواء، لكن المشكلة الحقيقية والأكبر هي قدرة الفريق على استكمال المنافسة في حالة غياب ميسي وسواريز مرة أخرى، فهل يستطيع النادي الكتالوني التعافي أو التعامل مع تلك الغيابات؟

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