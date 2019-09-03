استبعاد إنسيني من قائمة إيطاليا للإصابة واستدعاء جناح فرايبورج

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 12:34

كتب : FilGoal

إنسيني - نابولي - فيورنتينا

خرج لورينزو إنسيني جناح نابولي من قائمة منتخب إيطاليا المستدعاة لفترة التوقف الدولي بسبب الإصابة.

وكشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن تعرض اللاعب لإصابة عضلية ستحرمه من المشاركة مع المنتخب.

وأوضح بيان الاتحاد الإيطالي، أن إنسيني غادر بالفعل معسكر المنتخب وتم استدعاء فيتشينزو جريفو جناح فرايبورج الألماني بدلا منه.

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وشارك إنسيني في خسارة نابولي أمام يوفنتوس 3-4 في الوقت القاتل يوم لاسبت لاماضي.

ويلعب منتخب إيطاليا أمام أرمينيا وفنلندا يومي الخميس والأحد المقبلين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

وخاض جريفو مباراة دولية وحيدة مع المنتخب الإيطالي وكانت في نوفمبر 2018 أمام الولايات المتحدة الأمريكية وديا.

وشارك جريفو لمدة 45 دقيقة فقط بينما جلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مناسبات أخرهم التوقف الدولي في مارس الماضي.

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