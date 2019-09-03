الأهلي يُرحل ثنائي تنس الطاولة من المغرب ويحرمه من البطولة العربية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 11:33

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

خالد عصر - تنس طاولة

قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترحيل خالد عصر وعمر بدير لاعبا فريق تنس الطاولة من المغرب وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية.

واتخذ الأهلي قرارا بترحيل اللاعبين وإيقافهما وإحالتهما للتحقيق بسبب إساءة كلاهما للآخر خلال مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة.

ورفض الأهلي ما حدث بين ثنائي الفريق ووصفه بمشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ النادي.

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ويتواجد فريق تنس الطاولة في المغرب للمشاركة في البطولة العربية.

وكان رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي قد تلقى اتصالا هاتفيا مساء أمس الاثنين من أشرف عبد الفتاح المدير الفني للفريق بكل تفاصيل الواقعة.

ورفع مدير النشاط الرياضي في النادي الأمر إلى محمود الخطيب رئيس النادي الذي قرر ترحيل الثنائي وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق.

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