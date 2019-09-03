إيكاردي بعد ارتداء قميص باريس: كان قرارا سهلا

أعرب ماورو إيكاردي اللاعب المنضم للتو إلى باريس سان جيرمان عن سعادته بالانتقال إلى بطل فرنسا، مشيرا إلى أنه لم يفكر كثيرا قبل اتخاذ القرار.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال الأرجنتيني في تصريحات لقناة النادي:"سعيد جدا، مسرور. إنها خطوة كبيرة في مسيرتي، وفرصة هائلة للانضمام إلى فريق كبير مثل باريس. أتمنى قضاء وقت عظيم هنا".

وواصل المهاجم البالغ عمره 26 عاما "اللعب بجوار هؤلاء الموهوبين أمر رائع. اتخاذ القرار كان سهلا، جئت إلى باريس لأني أريد اللعب معهم. أعرف الأرجنتينيين في الفريق، وأعرف (إدينسون) كافاني، وقابلت نيمار، فخور أني زميلهم".

وأتم إيكاردي الذي انتقل لمدة موسم معارا من إنتر ميلان إلى باريس "أنا مهاجم، أحب تسجيل الأهداف. سيكون رائعا اللعب في الأمام مع هؤلاء المهاجمين الرائعين الموجودين في قائمة الفريق. مواجهة الفرق المنافسة لك على الألقاب أمر رائع. هذا ما يجعل كرة القدم عظيمة جدا. لعبت ضد يوفنتوس وميلان، هذه مباريات كبيرة. أتطلع لخوض هذه المواجهات في فرنسا الآن. لم ألعب في بارك دي برنس، ستكون أول مرة، سأخبركم حينها كيف أشعر".

وقبل إعارة إيكاردي، مدد إنتر ميلان الإيطالي عقد لاعبه إلى 2022.

ويحق لباريس شراء عقد إيكاردي في صيف 2020 مقابل 70 مليون يورو وفقا للعقد المبرم مع إنتر.

وانتقل إيكاردي إلى إنتر قادما من سامبدوريا في 2013.

وفي 219 مباراة مع فريق نيراتزوري سجل إيكاردي 124 هدفا وأرسل 28 تمريرة حاسمة.

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