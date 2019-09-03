هل يتمنى ريال مدريد أو برشلونة؟ سانشو: لا أمانع اللعب في إنجلترا.. أو إسبانيا

ليس بالضرورة أن يكون الفريق المقبل لجيدون سانشو إنجليزيا، فنجم بروسيا دورتموند لا يمانع الانتقال إلى إسبانيا حيث العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند

وقال اللاعب اليافع البالغ عمره 19 عاما:"لا أعرف المستقبل لكني لا أمانع (العودة إلى إنجلترا)، أو اللعب في الدوري الإسباني، لا أعرف بعد".

وواصل الجناح الأيمن في تصريحات صحفية "أنا فقط سعيد لأني ألعب وهذا الشيء الأبرز. فقط أساعد الفريق وأتعلم يوميا وأنا في الميدان. أحاول فقط مواصلة التركيز في اللعبة. من الواضح أن وجودي في ألمانيا أبعد ضغوط الإعلام وأعتقد أن هذا يساعدني كثيرا لأظل مركزا".

تتوقع تقارير صحفية أن سانشو سيعود إلى إنجلترا قريبا جدا، إن لم يكن في يناير المقبل فسيكون مع بداية الموسم المقبل.

وكتبت دايلي ميل في وقت سابق أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيتنازعان على لاعب منتخب إنجلترا.

لكن تصريحات سانشو ربما فيها رغبة غير معلنة في ارتداء قميص ريال مدريد أو برشلونة.

انتقل سانشو من سيتي إلى دورتموند في 2017 مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني ليبدأ رحلة تألق مع فريق أسود فستيفاليا، في الموسم الماضي سجل 13 هدفا وأرسل 19 تمريرة حاسمة في 43 مباراة شارك بها.

وواصل لاعب شباب واتفورد السابق تألقه وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة في ظفر دورتموند بكأس السوبر الألماني بإسقاط بايرن ميونيخ بنتيجة 2-صفر في 3 أغسطس الماضي.

وأحرز هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة في الموسم الحالي من البوندزليجا.

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