تقارير: الدوري الإنجليزي يناقش إلغاء الغلق المبكر لسوق الانتقالات

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 09:14

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

في ظل اعتراض عدد كبير من الأندية على رأسها العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد على غلق سوق الانتقالات مبكرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتطرق مسؤولو البطولة لنقاش القضية في اجتماع خلال أكتوبر المقبل وفقا لما ذكرته ميرور.

وكتبت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول ويونايتد، الناديان الأكثر تتويجا بالدوري عبر التاريخ، سيبديان اعتراضهما على القرار خلال الاجتماع.

سوق الانتقالات في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا استمر حتى الساعات الأخيرة من يوم الإثنين (2 سبتمبر)، لكن في إنجلترا، لم تكن الأندية قادرة على إبرام صفقات جديدة بعد يوم 8 أغسطس الماضي.

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وهو أمر مزعج لكثير من المدربين في إنجلترا على حد وصف الصحيفة، والذين يأملون العودة للنظام السابق الذي كانت فيه السوق تستمر حتى بداية شهر سبتمبر.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن القرار ستتم مناقشه خلال اجتماع أكتوبر، وقد تصوت الأندية مع أو ضد استمراره.

وهو قرار بدأ تطبيقه في إنجلترا منذ عام 2017.

وليس فقط ليفربول ويونايتد من أندية النخبة يأملان إلغاء القرار، بل كتبت تايمز إن موقفهما مشابه لموقف مانشستر سيتي وتوتنام.

والقرار يحرم أندية إنجلترا من استقدام لاعبين بعد موعد غلق سوق الانتقالات في بلادها لكن بإمكانها البيع لفرق غير إنجليزية.

وهذا يجعلها مترددة في بيع لاعبين لعدم قدرتها على تعويضهم.

وهو ما ينطبق على بول بوجبا وكريستيان إريكسن لاعبي يونايتد وتوتنام على الترتيب اللذين كانا قاب قوسين أو أدنى من الرحيل في سوق الانتقالات المنتهية للتو.

وأُغلق السوق في الدوري مبكرا نظرا لانطلاق الموسم الجديد من البطولة في 9 أغسطس.

ويدافع مانشستر سيتي عن اللقب ويحتل حاليا المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول الذي حقق العلامة الكاملة بجمع 12 نقطة في أول 4 جولات.

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