الأهلي: الطبيب الألماني أبلغنا بتعافي مؤمن زكريا بعد 3 أشهر
الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 - 01:06
كتب : FilGoal
تحدد بشكل مبدئي ملامح البرنامج العلاجي لمؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي يتعافى من إصابة أبعدته لأشهر طويلة.
مؤمن زكريا
النادي : الأهلي
وأشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي "مؤمن زكريا سوف يسافر بعد أسبوع إلى ألمانيا، فالطبيب الألماني أبلغنا بجاهزية مؤمن خلال 3 أشهر على الأكثر".
وأضاف عبد الحفيظ عبر قناة ناديه "مؤمن سوف يبقى في ألمانيا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي".
وتابع "مؤمن زكريا شخصية أعتز بها، حقق للأهلي محليا وقاريا، ويتسم بحضوره وتألقه في المباريات الكبيرة، فهو يتميز بالشخصية القوية والإصرار والعزيمة".
وأتم مدير الكرة بالأهلي تصريحاته في هذا الشأن "متأكد أن مؤمن زكريا سيعود بشكل جيد جدا بعد فترة العلاج".
ورحل مؤمن زكريا عن الأهلي في يناير الماضي لينضم لصفوف أحد السعودي على سبيل الإعارة لكنه لم يكمل تعاقده وعاد مرة أخرى للقلعة الحمراء.
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