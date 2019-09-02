لوباريزيان تسرد التفاصيل.. باريس علم مسبقا أن برشلونة لا يستطيع استعادة نيمار

بالنسبة لبرشلونة قد يبدو الأمل قائما حتى موعد غلق سوق الانتقالات، وبالنسبة لجمهور كرة القدم هي مفاوضات مثيرة حول أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ، لكن بالنسبة لباريس سان جيرمان، يختلف الموقف تماما وفقا لما تقوله صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

ساعات ويصبح رحيل نيمار عن باريس غير ممكن وتنتهي محاولات برشلونة لاستعادة نجمه السابق، وهو أمر توقعه مسؤولو باريس منذ أول يوم عرفوا فيه برغبة الإسبان في إعادة البرازيلي إلى كامب نو.

كتبت لوباريزيان في تقريرها الخاص يوم الإثنين عن كواليس مفاوضات الناديين أن ناصر الخليفي رئيس الفريق الفرنسي أبلغ مسؤولي باريس منذ البداية أنه لا يمانع رحيل نيمار (27 عاما)، لكن بشرط الحصول على 300 مليون يورو.

وأشارت لوباريزيان "هذه كانت أول كلمات للخليفي"، وقالت إن أول اجتماع بين مسؤولي الناديين كان في 13 أغسطس، كان العرض المقدم من برشلونة "فقيرا جدا، جاؤوا بأيد فارغة"، عرضوا التخلي عن اللاعب فيليب كوتينيو إضافة إلى مبلغ مالي.

وعلقت الصحيفة قائلة:"باريس علم منذ وقت طويل أن برشلونة لا يملك مالا كافيا، القيمة التي طلبوها للتخلي عن نيمار لا يقدر ناد على دفعها".

واختتمت بالقول إن محاولات برشلونة وضغط اللاعب للعودة إلى بطل إسبانيا باءت بالفشل. نيمار حتى الآن باق في باريس.

وهذا ما قالته أيضا شبكة سكاي سبورتس يوم السبت. (طالع التفاصيل)

توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان يستعد الآن للزج بـ نيمار من جديد مع الفريق وذلك عقب نهاية التوقف الدولي.

ويستعد نيمار للسفر إلى ميامي للانضمام لبعثة منتخب البرازيل في التوقف الدولي المقبل.

نيمار عاد من جديد للظهور في قائمة البرازيل بعد غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كولومبيا وبيرو في السادس والعاشر من شهر سبتمبر.

ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان كشف يوم الجمعة الماضي رفض ناديه العرض الأخير من برشلونة.

وقال ليوناردو: " لم نصل لاتفاق مع برشلونة بخصوص نيمار حتى تلك اللحظة".

وتابع "برشلونة عرضوا علينا أكثر من لاعب ولكننا لا نهتم بهذا العرض".

وأكمل حديثه قائلا: "شروطنا واضحة وحتى الآن لم تتحقق ولذلك لم يرحل حتى الآن".

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2022.

وشارك نيمار في 28 مباراة مع سان جيرمان الموسم الماضي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ورفع نيمار لقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة وكأس الرابطة الفرنسية مرة وكأس السوبر مرة.

ولم يُغير نيمار من واقع وداع باريس سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

مع برشلونة، تألق نيمار وسجل 105 هدفا وصنع 76 خلال مشاركته في 186 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وحصد نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك 3 مرات وكأس السوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين.

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