حُسم الأمر؟.. سكاي: نيمار يوافق على البقاء في سان جيرمان بعد فشل مفاوضات برشلونة

على ما يبدو فإن الأمور في طريقها للحسم بشكل نهائي. البرازيلي نيمار دا سيلفا يوافق على البقاء في صفوف باريس سان جيرمان.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في تقرير حصري لها إبلاغ نيمار مسؤولي باريس سان جيرمان بقرار استمراره في صفوف الفريق، وذلك بعد فشل المفاوضات مع برشلونة.

وأشارت سكاي إلى "موافقة نيمار على الاستمرار في باريس سان جيرمان جاءت بعد فشل إتمام انتقاله لـ برشلونة والأمور حُسمت الآن".

وأبلغ نيمار مسؤولي باريس سان جيرمان بتعهده والتزامه بما تبقى من عقده مع الفريق الباريسي، وفقا لمصادر سكاي.

توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان يستعد الآن للزج بـ نيمار من جديد مع الفريق وذلك عقب نهاية التوقف الدولي.

ويستعد نيمار للسفر إلى ميامي للانضمام لبعثة منتخب البرازيل في التوقف الدولي المقبل.

نيمار عاد من جديد للظهور في قائمة البرازيل بعد غيابه عن بطولة كوبا أمريكا بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كولومبيا وبيرو في السادس والعاشر من شهر سبتمبر.

ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان كشف يوم الجمعة الماضي رفض ناديه العرض الأخير من برشلونة.

وقال ليوناردو: " لم نصل لاتفاق مع برشلونة بخصوص نيمار حتى تلك اللحظة".

وتابع "برشلونة عرضوا علينا أكثر من لاعب ولكننا لا نهتم بهذا العرض".

وأكمل حديثه قائلا: "شروطنا واضحة وحتى الآن لم تتحقق ولذلك لم يرحل حتى الآن".

عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى 2022.

وشارك نيمار في 28 مباراة مع سان جيرمان الموسم الماضي ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ورفع نيمار لقب الدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرة وكأس الرابطة الفرنسية مرة وكأس السوبر مرة.

ولم يُغير نيمار من واقع وداع باريس سان جيرمان لدوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

مع برشلونة، تألق نيمار وسجل 105 هدفا وصنع 76 خلال مشاركته في 186 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وحصد نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس الملك 3 مرات وكأس السوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين.

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