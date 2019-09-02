بالفيديو - فيفا يعلن القائمة النهائية للمرشحين لجائزتي بوشكاش وأفضل حارس

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 12:26

كتب : FilGoal

جائزة بوشكاش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة "بوشكاش" عن أفضل هدف لعام 2019 وكذلك الحراس الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل حارس.

وشهدت قائمة جائزة "بوشكاش" النهائية ترشح كل من، ليونيل ميسي نجم برشلونة عن هدفه ضد ريال بيتيس في شهر مارس الماضي.

وكذلك خوان كوينتيرو لاعب ريفر بليت عن هدفه ضد راسينج كلوب في فبراير الماضي.

وأخيرا دانييل زسوري لاعب دبرتسني وسجله ضد فيرينتشفاروس في فبراير الماضي.

الهدف المرشح للجائزة يجب أن يكون تم تسجيله في الفترة من 16 يوليو 2018 إلى 19 يوليو 2019.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد فائز بجائزة أفضل هدف "بوشكاش" لعام 2018 عن هدفه الذي سجله ضد إيفرتون في دربي ميرسيسايد.

ويتنافس كل من أليسون بيكر حارس ليفربول وإيدرسون حارس مانشستر سيتي ومارك أندري تشير شتيجن.

واختير تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي سابقا وريال مدريد حاليا خلال الصيف الماضي كأفضل حارس لعام 2018.

ويتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية للأفضل في 2019 يوم 23 من الشهر الجاري في مدينة ميلانو.

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