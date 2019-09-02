سكاي إيطاليا: إيكاردي إلى سان جيرمان معارا مع أحقية الشراء

يستعد باريس سان جيرمان للحصول على خدمات ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان خلال الساعات الأخيرة من السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ26 عاما سينضم إلى النادي الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة عام بمبلغ 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء بمبلغ 65 مليون يورو.

وأشارت "سكاي" إلى أن النادي على بعد خطوة من الإعلان الرسمي، إذ أن إيكاردي ووكيلة أعماله واندا نارا قد اتجها صوب العاصمة الفرنسية لتوقيع الكشف الطبي وإنهاء كافة الإجراءات.

واجتمع ستيفن زانج رئيس إنتر وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان خلال قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، وتناقشا حول السوق وبعد ذلك الصفقة والتعاون بين الشركتين.

إيكاردي انضم إلى إنتر قادما من سامبدوريا بمبلغ 13 مليون يورو في صيف 2013 ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

وشارك المهاجم الأرجنتيني في الموسم الماضي في 37 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5 آخرين.

إنتر كان قد اتخذ قرارا بعدم مشاركة أو تمثيل إيكاردي مرة أخرى مع الفريق بسبب مشاكل بين اللاعب ووكيلته مع إدارة النادي والمدرب السابق لوتشيانو سباليتي.

ماذا حدث؟

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

ومنذ ذلك الحين وهناك مناوشات بين اللاعب ووكيلته ضد إدارة إنتر وبيبي ماروتا المدير الرياضي، آخرها كان :"لا يوجد شخص أخبر إيكاردي باستمراره مع إنتر". (طالع التفاصيل)

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