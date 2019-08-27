المدير الرياضي لـ إنتر: لا يوجد شخص أخبر إيكاردي ببقائه في إنتر

شعر بيبي ماروتا المدير الرياضي لنادي إنتر الإيطالي بالإزعاج من تصريحات واندا نار وكيلة وزوجة الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم النيراتزوري، وحذرها أنه غير مُرحب به.

المهاجم الأرجنتيني لم يتدرب مع الفريق في الفترة التحضيرية بعد قرار الإدارة باستبعاده ووضعه في اللائحة البيع، لكنه رفض كل العروض المُقدمة له.

إيكاردي تدرب مع إنتر وحصل على القميص رقم 7 بعد سحب شارة القيادة والقميص رقم 9 منه لصالح الحارس سمير هاندانوفيتش وروميلو لوكاكو على الترتيب.

لكن واندا نارا صرحت قبل مباراة إنتر الافتتاحية في الدوري الإيطالي أمام ليتشي بأن النادي ليس لديه أي خيار سوى بقاء مهاجمه.

ماروتا رد على تصريحات زوجة إيكاردي قائلا لـ "DAZN": "لقد استقبلنا تصريحات واندا نارا وشعرنا بالإزعاج بسبب الأسلوب والتوقيت".

وتابع "استطيع أن أقول أنه لا يوجد شخص أخبر إيكاردي بالبقاء في النادي وبالأخص الرئيس ستيفان زيهانج".

وأتم "الإستراتيجية التي اتخذها إنتر دقيقة، وقد أبلغناها بوضوح في الإطار الزمني المناسب. سنواصل حتى النهاية ولا يمكن لأحد في إنتر تغيير هذا النهج المشترك الذي يشاركه الجميع".

إنتر افتتح موسمه بانتصار ساحق على ليتشي في أول جولات الدوري الإيطالي برباعية دون رد.

ماذا حدث؟

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا، والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :"علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل".

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :"قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي".

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :"إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو".

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فشهد ذلك مثالا سيئا حسبما وصفه موقع "كالتشيو ميركاتو" خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي "بقرار شخصي منه" وفقا لما أعلنه سباليتي.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

قائد الفريق السابق البالغ 26 عاما سجل 124 هدفا في 219 مباراة بقميص إنتر في جميع المسابقات.

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