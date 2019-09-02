طه إسماعيل: الأهلي دائما يقوم على وحدة عناصره.. على الجماهير الدعم والمؤازرة

طالب طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط في الأهلي جماهير النادي بالدعم والمؤازرة، ليس فقط للإدارة ولكن للجهاز الفني واللاعبين.

وتحدث طه إسماعيل في بداية المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي لتقديم رينيه فايلر المدير الفني الجديد.

وقال طه إسماعيل: "الأهلي دائما يقوم على وحدة عناصره، من لاعبين وجماهير وإدارة وجهاز فني".

وتابع "أهيب بالجمهور أن يقدم الدعم الكامل للمدرب الجديد، لينجح الأهلي يجب أن تستمر هذه الوحدة".

وشدد "هذه هي منظومة الأهلي، الجمهور يؤازر وليس متفرجا، لابد أن أساند حتى لو رأيي مختلف".

وبالحديث عن عملية اختيار المدير الفني قال طه إسماعيل: "درسنا عددا من السير الذاتية منها مدربين عالميين".

وأوضح "لنا صفات معينة لاختيار المدرب، وجاء اختيارنا شبابي طموح لديه رغبة في تحقيق ذاته مع الأهلي".

وكشف "اخترنا مدربا يكون قريبا من اللاعبين، لأن اللاعب العربي غير مكتمل التجهيز".

وتابع طه إسماعيل "كثيرون يريدون مدربا ذو اسم رنان، لكننا نريد مدربا يعمل بقوة مع اللاعبين، وهناك نماذج كثيرة سابقة، لكن هذا الجهاز سيكون له صلة بقطاع الناشئين".

وأتم طه إسماعيل تصريحاته "نحن نتحمل مسؤولية اختيارنا، وأي مكان بالعالم اختيار المدرب يكون به شئ من المخاطرة".

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