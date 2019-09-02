المنافسة تتجدد.. ميسي وفان دايك ورونالدو يتنافسون على جائزة فيفا لأفضل لاعب

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 12:46

كتب : FilGoal

جائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة النهائية للثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب عن عام 2019.

وضمت القائمة النهائية كل من، فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وهولندا، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال، وليونيل ميسي نجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

ويتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الفردية للأفضل في 2019 يوم 23 من الشهر الجاري في مدينة ميلانو.

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وتنافس الثلاثي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، وفاز بها فان دايك مدافع ليفربول.

خلال العام الماضي حقق فان دايك لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، بجانب وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخيرا وصافة دوري الأمم الأوروبية.

بالنسبة لكريستيانو رونالدو، فقد توج بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وكأس السوبر الإيطالية بجانب دوري الأمم الأوروبية مع البرتغال.

ليونيل ميسي نجم برشلونة حقق مع فريقه لقب الدوري الإسباني والسوبر الإسباني، كما وصل مع المنتخب الأرجنتين للتواجد ضمن المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا.

وفاز لوكا مودريتش نجم ريال مدريد بجائزة الأفضل خلال العام الماضي بعد وصوله لنهائي كأس العالم مع منتخب كرواتيا بجانب فوزه بلقب دوري الأبطال، كما تواجد رونالدو في المركز الثاني ومحمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث.

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