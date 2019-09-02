صيانة مكثفة في ملعب التتش قبل مران فايلر الأول

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 11:30

كتب : FilGoal

ريني فايلر - مدرب الأهلي

قام عمال ملعب مختار التتش في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، بعمل صيانة للأرضية بشكل مكثف يوم الإثنين استعدادا لمران الفريق الأول مع مدربه الجديد ريني فايلر.

المدرب السويسري الذي وصل إلى مصر في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين استعدادا لقيادة الفريق وخوض المران الأول في نفس اليوم.

الأهلي أعلن عن تعاقده مع فايلر صاحب الـ45 عاما خلفا لمارتين لاسارتي الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 1-0 في دور الـ16 من الكأس.

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وعلم FilGoal.com أن المدرب السويسري فايلر يصل في الثانية فجر الإثنين رفقة ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى إلى جانب دافيد سيسا المدرب العام، وتوماس بينجيلي مدرب الأحمال.

ويُقدم الأهلي مدربه الجديد يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، قبل أن يبدأ مهمة قيادة المارد الأحمر.

ويحضر المؤتمر كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وطه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط والثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو عضو اللجنة بجانب عمرو محب الذي سيقوم بأعمال الترجمة، وبقية أعضاء الجهاز الفني الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم الجمعة 13 من الشهر الجاري.

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