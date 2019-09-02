رسميا - بارما يضم دارميان

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 11:59

كتب : FilGoal

ماتيو دارميان

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا عن رحيل مدافعه ماتيو دارميان إلى صفوف نادي بارما في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

ونشر النادي بيانا قال فيه :"الجميع في مانشستر يونايتد يشكر ماتيو على خدماته ويتمنى له الأفضل في مستقبله".

وقال نادي بارما في بيانه الرسمي إن المدافع الإيطالي صاحب الـ29 عاما قد وقع على عقد مع الفريق يمتد حتى صيف 2023.

أخبار متعلقة

بالفيديو - للمباراة الثالثة.. مانشستر يونايتد دون فوز ويكتفي بالتعادل مع ساوثامبتون مؤتمر سولشاير - إعارة سمولينج وإمكانية عودة إبراهيموفيتش لـ مانشستر يونايتد.. والإصابات مدرب بلجيكا: لوكاكو شعر بالملل في مانشستر يونايتد

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بارما دفع مبلغ 1.5 مليون يورو للحصول على خدمات دارميان.

وانضم دارميان إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015 بمبلغ 18 مليون يورو.

وشارك اللاعب الإيطالي خلال الموسم الماضي مع الشياطين الحمر في 7 مباريات فقط، فيما لم يتواجد ضمن خطط الفريق للموسم الجاري.

ولعب دارميان بقميص مانشستر يونايتد في 92 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 4 آخرين.

طالع أيضا

تقرير: مخيتاريان ينضم إلى روما

النقاز: لا ألتفت للشائعات

ساسي: لم أقابل مثل جماهير الزمالك

كيف حاول إيمري الانتحار في دربي لندن

كوكا يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه أمام بنفيكا

مالك لاريسا: الجمهور يقدس وردة

في إنجلترا سوق الانتقالات

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي إيطاليا: إيكاردي إلى سان جيرمان معارا مع أحقية الشراء.. بـ70 مليون يورو 13 دقيقة | أوروبا
فايلر: أسلوبي يعتمد على جودة اللاعبين أولا.. وأعلم أن لقب إفريقيا الهدف الأكبر 59 دقيقة | الدوري المصري
طه إسماعيل: الأهلي دائما يقوم على وحدة عناصره.. على الجماهير الدعم والمؤازرة ساعة | الدوري المصري
في إسبانيا - برشلونة يحقق رقما سلبيا لم يحدث منذ 11 عاما.. فاز باللقب في النهاية ساعة | أوروبا
المنافسة تتجدد.. ميسي وفان دايك ورونالدو يتنافسون على جائزة فيفا لأفضل لاعب ساعة | أوروبا
انتهى مؤتمر فايلر - مدرب الأهلي: أتيت لإفريقيا لأنه لا يمكن رفض فريق مثل هذا 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك