رسميا - بارما يضم دارميان

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا عن رحيل مدافعه ماتيو دارميان إلى صفوف نادي بارما في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

ونشر النادي بيانا قال فيه :"الجميع في مانشستر يونايتد يشكر ماتيو على خدماته ويتمنى له الأفضل في مستقبله".

وقال نادي بارما في بيانه الرسمي إن المدافع الإيطالي صاحب الـ29 عاما قد وقع على عقد مع الفريق يمتد حتى صيف 2023.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بارما دفع مبلغ 1.5 مليون يورو للحصول على خدمات دارميان.

وانضم دارميان إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015 بمبلغ 18 مليون يورو.

وشارك اللاعب الإيطالي خلال الموسم الماضي مع الشياطين الحمر في 7 مباريات فقط، فيما لم يتواجد ضمن خطط الفريق للموسم الجاري.

ولعب دارميان بقميص مانشستر يونايتد في 92 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 4 آخرين.

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