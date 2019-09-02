كاسيميرو بعد تعثر جديد لريال مدريد: ينقصنا كل شيء

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 11:49

كتب : FilGoal

كاسيميرو - إيبورا - ريال مدريد - فياريال

يرى كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد أن فريقه يفتقد لكثير من الأشياء ليصبح قادرا على المنافسة على البطولات، وذلك بعد تعادل ثان على التوالي في الدوري الإسباني.

وقال البرازيلي بعد تعادل ريال مدريد أمام مضيفه فياريال بنتيجة 2-2 يوم الأحد في الجولة الثالثة:"ينقصنا كل شيء".

وأضاف في تصريحات صحفية "علينا تسجيل أهداف وأن نتحسن دفاعيا. هذا فريق. حين ندافع، كلنا ندافع. حين نهاجم، كلنا نهاجم".

أخبار متعلقة

رئيس الإسماعيلي: اخترنا ييسيتش لخبرته في الوطن العربي صيانة مكثفة في ملعب التتش قبل مران فايلر الأول بتروجت لـ في الجول: نسعى لحصد لقب الكأس تعويضا للهبوط نابولي يتعاقد مع العملاق يورينتي

واستمر "ريال مدريد ملزم بالفوز دائما. هذا القميص يجعل الفوز إلزاميا. اللعب في هذا المكان معقد. سيطرنا على المباراة لمدة 65 دقيقة لكنهم دخلوا المواجهة وسجلوا".

وأتم "طبيعي (تعرض الفريق للنقد) لكن على الناس رؤية العمل الذي نقوم به. عليك مواصلة العمل للذهاب إلى أقصى مدى في الدوري".

وسجل جاريث بيل، الذي نال البطاقة الحمراء في اللحظات الأخيرة من المباراة، هدفا متأخرا لينقذ ريال مدريد من السقوط في فالنسيا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 5 نقاط بعد أول 3 جولات في الدوري ويحتل المركز الخامس في ترتيب البطولة.

وفاز رفاق كاسيميرو على سيلتا فيجو قبل أن يتعادلوا أمام بلد الوليد وفياريال ويستضيفون ليفانتي في 14 سبتمبر.

طالع أيضا

تقرير: مخيتاريان ينضم إلى روما

النقاز: لا ألتفت للشائعات

ساسي: لم أقابل مثل جماهير الزمالك

كيف حاول إيمري الانتحار في دربي لندن

كوكا يتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه أمام بنفيكا

مالك لاريسا: الجمهور يقدس وردة

ريال مدريد كاسيميرو

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي إيطاليا: إيكاردي إلى سان جيرمان معارا مع أحقية الشراء.. بـ70 مليون يورو 14 دقيقة | أوروبا
فايلر: أسلوبي يعتمد على جودة اللاعبين أولا.. وأعلم أن لقب إفريقيا الهدف الأكبر 59 دقيقة | الدوري المصري
طه إسماعيل: الأهلي دائما يقوم على وحدة عناصره.. على الجماهير الدعم والمؤازرة ساعة | الدوري المصري
في إسبانيا - برشلونة يحقق رقما سلبيا لم يحدث منذ 11 عاما.. فاز باللقب في النهاية ساعة | أوروبا
المنافسة تتجدد.. ميسي وفان دايك ورونالدو يتنافسون على جائزة فيفا لأفضل لاعب 2 ساعة | أوروبا
انتهى مؤتمر فايلر - مدرب الأهلي: أتيت لإفريقيا لأنه لا يمكن رفض فريق مثل هذا 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب الأهلي - ريني فايلر.. "قد لا يكون الأمر سارا لعدد كبير من اللاعبين" 2 تغريدة - ما بين "مسؤولية كلوب وضرورة اعتذار صلاح".. ماذا قالت الجماهير عن غضب ماني 3 ريني فايلر لـ في الجول: تدريب الأهلي؟ أراكم في المؤتمر الصحفي 4 الكشف عن – موقف الأهلي الحالي من كهربا وأزارو وأجايي

قد ينال إعجابك