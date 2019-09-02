رئيس الإسماعيلي: اخترنا ييسيتش لخبرته في الوطن العربي

أشاد إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي بـ ميودراج ييسيتش المدير الفني الجديد للفريق.

وكان الإسماعيلي قد أعلن السبت الماضي تعيين بيسيتش رسميا لإدارة الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال عثمان في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "يأتي اختيار بيسيتش بسبب خبراته في الكبيرة في المنطقة العربية وعدد البطولات التي حصل عليها".

وأضاف "المدير الفني استمر لفترة طويلة في التدريب ويحمل خبرات العمل".

وتابع رئيس الإسماعيلي "ثقتي كبيرة في المدير الفني الجديد من أجل تحقيق طموحات مجلس الإدارة والجماهير وقيادة الفريق للمنافسة على جميع البطولات".

ومن المنتظر أن يقود المدرب الصربي تدريبات الفريق استعدادا لخوض لقاء الأهلي الليبي في البطولة العربية.

السيرة الذاتية لمدرب الدراويش:

ميودراج ييسيتش يبلغ من العمر 60 عاما، وسبق له العمل كثيرا في الوطن العربي.

وبدأ ييسيتش التدريب عام 1997 رفقة فريق رادنيتشكي نيش الصربي. وكانت أولى محطاته في الوطن العربي رفقة فريق الصفاقسي التونسي عام 2000.

المدرب الصربي قاد أيضا فريق أهلي طرابلس موسم 2009/2010، بالإضافة لتجربتين في الدوري السعودي مع نجران موسم 2012/2013 والاتفاق موسم 2016/2017، وقد كانت آخر محطاته التدريبية.

وخلال مسيرته، فاز ييسيتش بألقاب دوري أبطال العرب مع الصفاقسي عام 2000، والدوري والكأس البلغاريين موسم 2004/2005 وعام 2006 مع سيسكا صوفيا، وكأس بلغاريا أيضا عام 2008 مع فريق ليتيكس لوفيتش، بجانب كأس السوبر البلغاري مع نفس الفريق في نفس العام.

المدرب الصربي فاز أيضا بالدوري الليبي موسم 2009/2010، وكأس ليبيا عام 2009، وكأس السوبر الليبي مرتين عامي 2009 و2010 مع فريق أهلي طرابلس.

وأخيرا، فاز ييسيتش بلقب الدوري الميناماراي مع فريق يانجون يونايتد عام 2015.

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