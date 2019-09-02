خاص بتروجت لـ في الجول: نسعى لحصد لقب الكأس تعويضا للهبوط

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 11:29

كتب : أحمد شاكر

بتروجيت

يستهدف فريق بتروجت إقصاء بيراميدز من نصف نهائي كأس مصر وحصد اللقب تعويضا للهبوط.

ويلعب بتروجت أمام بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم الاثنين في ختام مباريات نصف نهائي كأس مصر، ليتأهل الفائز لمواجهة الزمالك على اللقب.

وقال طلعت محرم المدرب العام لبتروجت لـ FilGoal.com: "نسعى للوصول إلى أبعد منطقة في كأس مصر".

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وشدد "نهدف لإقصاء بيراميدز وحصد اللقب لتعويض الهبوط".

وأضاف المدرب العام لبتروجت "بيراميدز فريق متكامل ولديه عناصر مميزة وحلول فردية وجماعية جيدة".

وعن جاهزية الفريق البترولي أوضح "الفريق كامل باستثناء حسام حسن، الغائب للإيقاف للحصول على 3 بطاقات صفراء".

وأوضح محرم "كأس مصر دائما خارج التوقعات، وطموح أي فريق يصل لنصف النهائي هو الحصول على اللقب".

وبالحديث عن مواجهة بيراميدز أمام حرس الحدود في ربع النهائي قال محرم: "كانت مباراة متوازنة بين الفريقين حتى احتساب ركلة الجزاء لبيراميدز".

وأخيرا بالحديث عن العودة للدوري الممتاز قال المدرب العام لبتروجت "متمسكون بحقنا وسوف نسلك كل الطرق المشروعة من أجل الحصول على ذلك".

وأتم تصريحاته "الجميع يعلم أن بتروجت هبط بفعل فاعل".

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