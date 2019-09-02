نابولي يتعاقد مع العملاق يورينتي

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 11:25

كتب : FilGoal

فيرناندو يورينتي - توتنام - مانشستر سيتي - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي نابولي يوم الاثنين تعاقده مع الإسباني فرناندو يورينتي في صفقة انتقال حر بعدما رحل اللاعب عن فريق توتنام مع نهاية الموسم الماضي.

ولم يوضح وصيف الموسم الماضي من الدوري الإيطالي تفاصيل التعاقد لكن تقاريرا صحفية تقول إن مدة العقد عامان وسيتقاضى اللاعب طويل القامة (193 سم) راتبا سنويا قدره 2.5 مليون يورو.

وكتبت تقارير أن مانشستر يونايتد وفيورنتينا أرادا التعاقد مع اللاعب وأن توتنام فكر في الإبقاء على المهاجم البالغ عمره 34 عاما.

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وبذلك يعود يورينتي، بطل مونديال 2010 مع إسبانيا، إلى الدوري الإيطالي الذي لعب فيه لنادي يوفنتوس من 2013 إلى 2015.

وسجل يورينتي 27 هدفا في 97 مباراة مع يوفنتوس.

ولعب يورينتي 8 مواسم في أتلتيك بلباو وارتدى شعار إشبيلية وسوانزي سيتي.

وتوج يورينتي بالدوري الإيطالي 3 مرات مع يوفنتوس ونال مع إشبيلية لقب الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016.

وعلى المستوى الدولي كان أحد نجوم إسبانيا المتوجين بكأس العالم 2010 وفاز أيضا بيورو 2012.

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