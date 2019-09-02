رحل سيرجي جنابري عن الدوري الإنجليزي في صيف 2016 ليعود مجددا إلى الدوري الألماني ويستقر أخيرا في بايرن ميونيخ.

سيرج جنابري النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتواصل مراسل FilGoal.com الذي تواجد في مدينة ميونيخ مع جناح بايرن ميونيخ، وأجرى حوارا معه، تحدث فيه عن طموحاته مع الفريق، وعن رأيه في تجربة محمد صلاح.

أرسنال:

وقال جنابري في تصريحات لـ FilGoal.com: "تجربة آرسنال في البداية كانت جيدة جدا وكنت ناجحا بشهادة الجميع".

وتابع "لكن للأسف في الفترة الأخيرة لم ألعب لوقت كاف لأظهر قدراتي وأثبت وجودي لذلك قررت ترك آرسنال لأنني رغبت في اللعب أكثر من مجرد المشاركة في مباريات الكأس فقط".

وأضاف "لذلك كان يجب أن اتخذ خطوة للخلف، وأحببت اللعب لفيردر بريمن قبل الانضمام لبايرن ميونيخ، وعموما أعتبرها تجربة مهمة جدا لتطوري وتطور مسيرتي الاحترافية ".

سيرجي جنابري لعب ١٨ مباراة للفريق الأول لأرسنال قبل أن ينتقل لبريمين، سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع هدفين.

وانتقل جنابري إلى أرسنال في صيف 2011 لفريق الشباب قبل أن يرحل بعد خمسة مواسم إلى بريمن.

وبعد موسم واحد في الدوري الألماني انتقل جنابري إلى بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى هوفنهايم.

الفارق بين ألمانيا وإنجلترا

وبسؤاله عن الفارق بين إنجلترا وألمانيا أوضح جنابري "أرى ان الفارق الوحيد هو أن الدوري الإنجليزي أكثر خشونة وفيه التحامات وقوة بدنية واضحة أكثر من الدوري الألماني".

وشدد "لكن الدوري الألماني على الجانب الآخر لا يقل عنه من حيث الشعبية والجماهيرية بل ويتفوق في الناحية الأخيرة بشكل واضح".

وأضاف جنابري "كما أن الدوري الألماني يتفرد بوجود الكثير من اللاعبين صغار السن الذين يحرصون على الحضور للعب في ألمانيا في حالة عدم وجود الفرصة بالدوريات والأندية الأخرى".

وتابع صاحب الـ 24 عاما "أعتقد أن قراري كان صحيحا بالرحيل في سن صغير للعب في إنجلترا، إذ ساهم هذا الانتقال في أن أتطور بسرعة، وهذا كان جيدا بالنسبة لي من الناحية الاحترافية في مسيرتي".

واستطرد "كما أن الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي وأنا مدرك بأنني لازلت أملك القدرات من أجل تطوير مستواي بشكل أكبر".

وخاض جنابري مع بايرن ميونيخ هذا الموسم 3 مباريات شارك فيهم لمدة 164 دقيقة، ونجح في صناعة هدفين.

وبسؤاله عن رأيه في محمد صلاح قال: "هو لاعب جيد جدا وعبقري من خلال المستويات التي يقدمها، وأتمنى ان يواصل تطوره في السنوات القادمة".

وشدد "أرى أنه يمتلك الإمكانيات التي تساعده علي ذلك بالفعل".

فرص بايرن ميونيخ هذا الموسم

قال جنابري: "في كل سنة نحاول أن نفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهذا هدف أساسي بالنسبة للفريق، وأحيانا نتقدم خطوات للأمام، لكن الموسم الماضي كان صعبا جدا لأننا واجهنا ليفربول في مرحلة مبكرة من البطولة، حيث خرجنا من الدور ربع النهائي، ونتطلع للوصول إلى مرحلة متقدمة في هذه النسخة والمنافسة".

وتابع "أما محليا، فهذا الموسم سيكون أصعب لأن دورتموند جلب لاعبين جدد على مستوى عالي، وهو دائما منافس قوي بالنسبة لبايرن ويقدم عروض قوية ".

وأضاف جنابري "في الموسم الماضي المهمة لم تكن سهلة، فدورتموند كان متقدما علينا ب 9 نقاط لكننا نجحنا في الفوز باللقب في نهاية المطاف بفارق نقطتين ونتطلع إلى تكرار الأمر هذا الموسم بالتتويج باللقب بعدما تمكنا أيضا من ضم لاعبين مميزين في كافة المراكز وبلا شك المهمة لن تكون سهلة".

وعن تدعيمات الفريق "بلا شك كوتينيو لاعب جيد جدا وهو مهم بالنسبة لفريقنا هذا الموسم، ونشاهده في التدريبات يبذل جهدا كبيرة من أجل تقديم الإضافة للفريق والمساهمة في تحقيق الانتصارات والبطولات، وأعتقد أنه مع الوقت سيكون في الموعد ويظهر بأفضل صورة ويقدم الإضافة المنتظرة بالنسبة لبايرن ميونيخ".

وتابع "ليروي ساني صديقي وأنصحه بالقدوم واللعب لبايرن، وأتمنى أن نلعب سويا في المرحلة القادمة، فهو لاعب موهوب ويمكنه أن يساعد الفريق كثيرا لدى انتقاله لصفوف الفريق".

وأتم جنابري تصريحاته بالحديث عن نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ قائلا: "رغم كل الانتقادات، إلا أن كوفاتش أثبت بأنه الشخص المناسب لهذه المهمة، وهو قادر علي تحقيق أهداف النادي".

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