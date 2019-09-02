رئيس الزمالك: عُرض علي مدرب الأهلي الجديد ورفضته لأنه فاشل

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 01:54

كتب : FilGoal

ريني فايلر - مدرب الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه التعاقد مع ريني فايلر مدرب الأهلي الجديد، خلال فترة بحث القلعة البيضاء عن مدرب جديد.

الزمالك تعاقد مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" بعد رحلة بحث عن مدير فني جديد للفريق.

نفس الرحلة خاضها الأهلي للبحث عن بديل مارتين لاسارتي ليتعاقد مع السويسري ريني فايلر.

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وقال رئيس الزمالك: "عُرض علي التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد ورفضته".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحدث اليوم "رفضت التعاقد مع مدرب الأهلي الجديد لأنه فاشل".

وواصل "مدرب فاشل وطلب الحصول على مليون دولار ورفضت ذلك".

وتابع "رأينا إن طلباته المالية مُبالغ فيها وسيرته الذاتية لا تشفع له فرفضنا التعاقد معه، والآن ذهب لـ الأهلي".

ويُقدم الأهلي مدربه الجديد يوم الاثنين في مؤتمر صحفي، قبل أن يبدأ مهمة قيادة المارد الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن المدرب السويسري فايلر يصل في الثانية فجر الإثنين رفقة ميشيل ياناكوني مدرب حراس المرمى إلى جانب دافيد سيسا المدرب العام، وتوماس بينجيلي مدرب الأحمال.

ويمكنك التعرف أكثر على مدرب حراس الأهلي من هنا

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