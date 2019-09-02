أس: نافاس يسافر مباشرة إلى باريس لإتمام رحيله عن ريال مدريد

ساعات قليلة تفصل كيلور نافاس عن إنهاء مسيرته مع ريال مدريد، والانتقال إلى باريس سان جيرمان.

نافاس ظهر كبديل في مباراة فريقه أمام فياريال على ملعب لا سيراميكا مساء الأحد بالجولة الثالثة للدوري الإسباني، ويبدو أنه كان يومه الأخير كلاعب في ريال مدريد.

صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن نافاس لم يعد إلى العاصمة مدريد رفقة زملائه بعد المباراة، بل استقل طائرة خاصة مباشرة إلى باريس.

ومن المنتظَر أن يتمم نافاس انتقاله إلى باريس سان جيرمان بشكل رسمي بحلول صباح الإثنين الذي سيكون اليوم الأخير في سوق الانتقالات الصيفية.

في الوقت نفسه، من المقرر أن يتحوّل ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد لتعويض نافاس، بعد أن خضع الحارس الفرنسي للكشف الطبي بالفعل وفقا لبرنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني.

نافاس (32 عاما) انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه في كأس العالم رفقة بلاده.

ليخوض نافاس 162 مباراة بقميص ريال مدريد على مدار 5 مواسم، منها 3 مواسم بصفته الحارس الأول للفريق بعد رحيل إيكر كاسياس، وقبل استقدام تيبو كورتوا.

نافاس ساهم في فوز الميرنجي بالدوري الإسباني مرة، وبكأس السوبر الإسباني مرة، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي مرتين، وبكأس العالم للأندية 4 مرات.

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