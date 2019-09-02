مواعيد مباريات الإثنين 2\9\2019 والقنوات الناقلة.. الطرف الثاني في نهائي الكأس

الإثنين، 02 سبتمبر 2019 - 01:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - حرس الحدود

بعد سبت وأحد مليئين بالمباريات والأحداث الكروية المثيرة، يحل علينا الإثنين هادئا.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 2 سبتمبر 2019 والقنوات الناقلة.

يمكنك مطالعة كافة المواعيد بالتفصيل من هـنـا

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مباراة وحيدة تتوجه إليها الأنظار مساء الإثنين، في نصف النهائي الثاني لكأس مصر 2018\2019.

بيراميدز يواجه بتروجت في السادسة مساء لأجل الوصول إلى النهائي ومواجهة الزمالك.

المباراة تقام على ملعب بتروسبورت، وتُنقَل عبر أون سبورت، ونايل سبورت.

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