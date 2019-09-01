طمأن صابر زكي شقيق عمرو زكي نجم منتخب مصر والزمالك الجماهير على حالة المهاجم الدولي السابق بعد تعرضه لحادث سيارة قوي قبل أيام.

عمرو زكي النادي : مصر الأوليمبي

وتعرض عمرو زكي لحادث سيارة قبل أيام أثناء السفر من القاهرة إلى الساحل الشمالي وتم احتجازه في المستشفى.

وقال صابر زكي لـFilGoal.com: "حالة عمرو الصحية مستقرة حاليا وهو الآن أفضل بكثير مما كان عليه منذ يومين عقب الحادث مباشرة".

وأضاف "نحمد الله أنه لا يعاني من نزيف في المعدة وتأكدنا من ذلك بعد وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، ويعاني فقط من تجمع دموي بسبب الاصطدام القوي".

وأكمل "عمرو خضع أمس السبت لأشعة بالصبغة وكذلك أشعة بجهاز السونار وبحمد الله لا يعاني من ارتجاج رغم أن الكدمة التي تعرض لها في رأسه تطلب تدخل جراحي بـ40 غرزة".

وواصل "يعاني أيضا من شرخ في الحوض الأيمن وشرخ في 3 ضلوع وتمزق في الرباط الخارجي لكاحل القدم وكسر في كعب القدم".

وأوضح شقيقه "لكنه استجاب للعلاج بشكل سريع وحالته الآن مستقرة وأصبح قادرا على الحديث معنا بعد خروجه من العناية المركزة".

وتابع "غدا سيتم تحديد موعد مغادرته للمستشفى وبعدها سيحصل على راحة سلبية لكدة شهر على الأقل مع السير على البرنامج العلاجي الذي سيحدده له الطبيب".

وأتم تصريحاته "بعض نجوم الكرة حرصوا على زيارة عمرو زكي في المستشفى مثل أحمد جعفر ومحمد شوقي ومحمد إبراهيم (طيارة) وسيأتي لزيارته في وقت لاحق كل من عصام الحضري وطارق يحيى ووليد صلاح الدين".

عمرو زكي اعتزل كرة القدم نهائيا عام 2015 بعد مسيرة حافلة بالمحطات الناجحة.

صاحب الـ35 عاما حقق بطولتي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 رفقة منتخب مصر، بجانب الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع فريقي ويجان أتليتك وهال سيتي.

وخلال 63 مباراة دولية خاضها زكي رفقة منتخب مصر، نجح في تسجيل 30 هدفا.

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