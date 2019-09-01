بوكيتينيو: رحيل إيركسن؟ أود الرد بـ مستحيل ولكن من الصعب تأكيد ذلك

يوم واحد فقط متبقي على غلق سوق الانتقالات في أوروبا، ولكن حتى الآن لم يتحدد مصير كريستيان ايركسن.

إيركسن شارك أساسيا في تعادل فريقه توتنام أمام أرسنال في دربي لندن ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ونجح إيركسن في تسجيل هدف توتنام الأول في الدربي، فهل يكون الأخير له؟

ماوريسيو بوكيتينيو تحدث عن مستقبل إيركسن، قائلا: "سوق الانتقالات ينتهي بعد يوم وبضع ساعات. أود قول إنه من المستحيل أن يرحل ولكن من الصعب قول ذلك".

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي "أعتقد أنه لا مستحيل في كرة القدم".

وواصل "كل شيء سيصبح واضحا للغاية للجميع بعد نهاية سوق الانتقالات. لننتظر ونرى ما قد يحدث".

وارتبط اسم إيركسن بالانتقال لـ ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحديدا مع عدم تجديده لعقده الذي ينتهي في 2020.

ماذا عن التعادل أمام أرسنال؟ قال مدرب السبيرز "أعتقد إنها كانت مباراة عظيمة للغاية لكلا الفريقين".

وتابع "لعبنا بشكل جيد جدا وصنعنا العديد من الفرص. الشوط الأول قدمنا 45 دقيقة عظيمة ولكن توقيت هدف أرسنال الأول غير كل شيء".

ونجح ألكسندر لاكازيت في تقليص الفارق لـ أرسنال بهدف قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

أرسنال رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الخامس، بينما حصد توتنام نقطته الخامسة في المركز التاسع.

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