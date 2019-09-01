الصفقة الرابعة.. رسميا - المصري يضم بهاء مجدي من الزمالك

الأحد، 01 سبتمبر 2019 - 21:11

كتب : أيمن عيد

بهاء مجدي في المصري البورسعيدي

أعلن نادي المصري التعاقد رسميا مع بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك، ليواصل الفريق البورسعيدي تدعيم صفوفه استعدادا للدوري الموسم الجديد.

بهاء مجدي هو الصفقة الرابعة لنادي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما تعاقد مع كل من عماد فتحي من الزمالك و مفتاح طقطق جناح منتخب ليبيا، ومحمد زكريا "شيكا" مهاجم فاركو. (طالع التفاصيل)

ولعب الظهير الأيسر مع الزمالك لمدة موسم واحد فقط بعدما انضم للفريق الأبيض من الإسماعيلية.

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وشارك بهاء مجدي مع الزمالك في 13 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل خلالهم أي أهداف ولم يقدم أي تمريرات حاسمة.

وحصل بهاء مجدي البالغ من العمر 30 عاما مع الزمالك على لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية وبطولة السوبر المصري السعودي.

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