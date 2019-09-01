الصفقة الثالثة.. المصري يعلن ضم عماد فتحي رسميا

بعد طول انتظار جماهيري، أبرم النادي المصري صفقة ثالثة بضم عماد فتحي لاعب الزمالك.

أعلن النادي المصري ضم عماد فتحي لاعب الزمالك بشكل نهائي رسميا.

وحسب الموقع الرسمي، فإن اللاعب وقع للنادي المصري عقدا يمتد لثلاث سنوات مقبلة.

ويعد عماد فتحي هو ثالث صفقات المصري الصيفية، بعد ضم مفتاح طقطق جناح منتخب ليبيا، ومحمد زكريا "شيكا" مهاجم فاركو.

عماد فتحي قضى الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى نادي إنبي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 24 مباراة خلال الموسم الماضي. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

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