يوسف: تراجعت من الرجل الأول إلى رقم 2 في الأهلي.. لكنه بيتي ولا أحكّم معه عقلي

وجّه محمد يوسف المدرب المؤقت السابق للأهلي، رسالة إلى جماهير الفريق بعد رحيله عن منصبه.

الأهلي عيّن السويسري ريني فايلر مدربا جديدا خلفا لـ مارتين لاسارتي، الذي امتلك محمد يوسف كمساعد في جهازه الفني، قبل أن يخلف مؤقتا لمدة مباراة واحدة.

وصرّح يوسف بعد رحيله رسميا عن الأهلي: "أشكر رئيس النادي ولجنة التخطيط، وأحترم وجهة نظرهم، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد".

وأضاف في تصريحات لناديه: "أنا ابن من أبناء الأهلي، وأكرر أنني تحمّلت هذا العام وعملت كثيرا في ظروف صعبة، وأديت ما علي من وجهة نظري ومن وجهة نظرهم".

وأكمل: "أشكرهم أنهم استدعوني وكانوا حريصين على إبلاغي بالقرار شخصيا".

يوسف سبق له قيادة الأهلي إلى الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2013 كمدير فني للفريق، قبل أن يتولى منصب الرجل الثاني في الجهاز الفني لـ باتريس كارتيرون، ثم لاسارتي.

وأضاف يوسف: "صحيح تراجعت من الرجل الأول في الأهلي إلى الرقم 2، لكن الأهلي بيتي، ولا أفكر معه بعقلي كثيرا".

وأكمل: "كانت مرحلة، وقد تعلمت منها الكثير من الأمور، واستفدت وتحصلت على خبرات عديدة ستفيدني في المستقبل".

وأردف: "أتمنى التوفيق للأهلي مصنع النجوم والمدربين".

وأتم: "أتمنى تتويج الأهلي بالدوري ودوري أبطال إفريقيا وكل البطولات التي ينافس عليها".

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